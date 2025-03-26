В Екатеринбурге полностью перекроют важную улицу

В Екатеринбурге второй раз за месяц полностью закроют движение по улице Гражданской, ведущей из центра в Вокзальный микрорайон. Ограничения введут с 4 по 6 апреля для строительства сети водоснабжения, рассказали в пресс-службе мэрии.
«Специалисты ООО „Трест Гормонолитстрой“ ограничат движение транспорта от дома № 4 до дома № 11 по улице Гражданской с 4 по 6 апреля», — следует из сообщения на сайте администрации. Схема движения общественного транспорта не изменится.
Последний раз участок перекрывали с 13 по 17 марта. Объехать его можно по улицам: Челюскинцев, Стрелочников, Машинистов, Готвальда, Бебеля, Кирова, Верх-Исетский бульвар, переулок Пестеревский.
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