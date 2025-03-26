Власти РФ планируют продлевать трассу М-12 «Восток»

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Трассу М-12 «Восток» будут расширять (архивное фото)
Трассу М-12 «Восток» будут расширять (архивное фото) Фото:

Российские власти намерены расширить трассу М-12 «Восток», чтобы из Москвы можно было удобно добраться до Екатеринбурга, а затем и Тюмени. Об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин

«Люди уже пользуются построенной в кратчайшие сроки федеральной трассой М-12 „Восток“, чтобы добраться из Москвы до Казани. Продлеваем ее до Екатеринбурга, напомню, что потом — до Тюмени, и, надеюсь, что далее», — пояснил председатель правительства в ходе ежегодного отчета в Госдуму. Мероприятие транслируется на телеканале «Россия 24». 

Мишустин также уточнил, что состояние российских дорог улучшается. Обновлены свыше половины региональных дорог, а на территориях с большими городами к стандарту приведены более 85% дорог.

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Российские власти намерены расширить трассу М-12 «Восток», чтобы из Москвы можно было удобно добраться до Екатеринбурга, а затем и Тюмени. Об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин.  «Люди уже пользуются построенной в кратчайшие сроки федеральной трассой М-12 „Восток“, чтобы добраться из Москвы до Казани. Продлеваем ее до Екатеринбурга, напомню, что потом — до Тюмени, и, надеюсь, что далее», — пояснил председатель правительства в ходе ежегодного отчета в Госдуму. Мероприятие транслируется на телеканале «Россия 24».  Мишустин также уточнил, что состояние российских дорог улучшается. Обновлены свыше половины региональных дорог, а на территориях с большими городами к стандарту приведены более 85% дорог.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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