Новые скоростные поезда «Финист» проходят финальные испытания

На испытательном кольце Научно-исследовательского института железнодорожного транспорта в Москве завершаются испытания нового двухсистемного электропоезда «Финист» серии ЭС105, выпускаемого заводом «Уральские локомотивы». Как рассказали URA.RU в пресс-службе предприятия, для проведения финальных санитарно-химических и микроклиматических испытаний на полигон отправили второй электропоезд этой модели.
«Завод планомерно расширяет пул поставщиков комплектующих, усиливает контроль качества поставляемых узлов и деталей для скоростных электропоездов», — подчеркнул генеральный директор завода «Уральские локомотивы» Олег Спаи. Он добавил, что испытания, приближенные к условиям эксплуатации, — необходимый этап проверки корректной работы оборудования.
В ходе тестов электропоезда «Финист» ЭС105 №001 и №002 пройдут совместную проверку работы в сдвоенном режиме на полигонах общего пользования. Также специалистами Всероссийского научно-исследовательского института гигиены транспорта (ВНИИЖГ) будут проверены на соответствие параметры чистоты воздуха в салоне и кабине машиниста.
Электропоезд «Финист» серии ЭС105 предназначен для пригородного сообщения на железнодорожных магистралях. Преимуществом этих электропоездов является российское тяговое оборудование, оно обеспечивает быстрый разгон до 160 километров в час и эффективное торможение. Новый поезд разнообразно технически оснащен, так, для повышения безопасности применяются камеры заднего вида и контроля входных групп. В вагонах установлена система микроклимата и обеззараживания воздуха, предусмотрены подъемники для маломобильных граждан.
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