Инцидент с избиением девочки возле школы №147 в Екатеринбурге, попавший на видео, был снят во время драки двух школьниц из Киргизии. Они повздорили из-за сплетен, рассказал URA.RU источник.
«Две девочки из киргизских семей поругались из-за сплетен, которые сами же и распускали друг про друга. Конфликт закончился дракой, во время которой подростки поколотили друг друга. Одна из девушек их разняла, травм и ушибов драчуньи не получили», — объяснил собеседник агентства.
Он добавил, что родители обеих находятся в России незаконно. Взрослых могут привлечь к административной ответственности. Между тем в СКР возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ — «Хулиганство».
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