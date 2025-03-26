Киргизские школьницы подрались в Екатеринбурге из-за сплетен. Видео

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Школьная столовая в школе № 25. Екатеринбург, ребенок, школьник, ученик, девочка, школа, ученица, школьница
Девочки повздорили и начали махать кулаками (архивное фото) Фото:

Инцидент с избиением девочки возле школы №147 в Екатеринбурге, попавший на видео, был снят во время драки двух школьниц из Киргизии. Они повздорили из-за сплетен, рассказал URA.RU источник.

«Две девочки из киргизских семей поругались из-за сплетен, которые сами же и распускали друг про друга. Конфликт закончился дракой, во время которой подростки поколотили друг друга. Одна из девушек их разняла, травм и ушибов драчуньи не получили», — объяснил собеседник агентства.

Он добавил, что родители обеих находятся в России незаконно. Взрослых могут привлечь к административной ответственности. Между тем в СКР возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ — «Хулиганство».

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Инцидент с избиением девочки возле школы №147 в Екатеринбурге, попавший на видео, был снят во время драки двух школьниц из Киргизии. Они повздорили из-за сплетен, рассказал URA.RU источник. «Две девочки из киргизских семей поругались из-за сплетен, которые сами же и распускали друг про друга. Конфликт закончился дракой, во время которой подростки поколотили друг друга. Одна из девушек их разняла, травм и ушибов драчуньи не получили», — объяснил собеседник агентства. Он добавил, что родители обеих находятся в России незаконно. Взрослых могут привлечь к административной ответственности. Между тем в СКР возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ — «Хулиганство».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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