Киргизские школьницы подрались в Екатеринбурге из-за сплетен. Видео

26 марта 2025 в 14:52 Размер текста - 17 +

Девочки повздорили и начали махать кулаками (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU Инцидент с избиением девочки возле школы №147 в Екатеринбурге, попавший на видео, был снят во время драки двух школьниц из Киргизии. Они повздорили из-за сплетен, рассказал URA.RU источник. «Две девочки из киргизских семей поругались из-за сплетен, которые сами же и распускали друг про друга. Конфликт закончился дракой, во время которой подростки поколотили друг друга. Одна из девушек их разняла, травм и ушибов драчуньи не получили», — объяснил собеседник агентства. Он добавил, что родители обеих находятся в России незаконно. Взрослых могут привлечь к административной ответственности. Между тем в СКР возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ — «Хулиганство». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Инцидент с избиением девочки возле школы №147 в Екатеринбурге, попавший на видео, был снят во время драки двух школьниц из Киргизии. Они повздорили из-за сплетен, рассказал URA.RU источник. «Две девочки из киргизских семей поругались из-за сплетен, которые сами же и распускали друг про друга. Конфликт закончился дракой, во время которой подростки поколотили друг друга. Одна из девушек их разняла, травм и ушибов драчуньи не получили», — объяснил собеседник агентства. Он добавил, что родители обеих находятся в России незаконно. Взрослых могут привлечь к административной ответственности. Между тем в СКР возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ — «Хулиганство».