Недалеко от леса в деревне Патрушева (Тюменская область) сотрудниками Госавтоинспекции был замечен подозрительный автомобиль. Для проверки они дождались хозяина транспортного средства, который рассказал, что приехал из Екатеринбурга для оборудования тайников с прекурсором наркотического средства. Он показал все 15 мест, где разложил вещества и отправился в полицию, сообщили в МВД России.
«В ходе патрулирования улиц деревни Патрушева сотрудники Госавтоинспекции заметили припаркованный на окраине населенного пункта автомобиль. Дождавшись водителя, который вышел из лесного массива, полицейские решили проверить документы гражданина. Во время беседы тот признался, что в лесу оборудовал 15 тайников с прекурсором наркотических средств… Все схроны обнаружены», — написано в telegram-канале ведомства.
Уточняется, что мужчина, находясь в Екатеринбурге, получил заказ реализацию прекурсора наркотического средства в Тюмени и Сургуте. Всего для этих целей он получил два мешка и пять коробок с пятью канистрами и 94 бутылками. Общий вес изъятого составил около пяти килограмм.
За два месяца противоправной деятельности мужчина успел съездить также в Пермь, Демянск, Нижний Тагил и набережные челны. Сейчас на него заведено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а, в» ч. 2 ст. 228.4 УК. Избранная мера пресечения — заключение под стражу.
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