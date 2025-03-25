25 марта 2025

В Екатеринбурге неизвестный мужчина приставал к малолетним на детской площадке. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дети. Тюмень, ребенок, детская площадка, горка, детский городок, дети, мальчик, детская площадка, детская безопасность
Неизвестный мужчина в черном приставал к детям (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге произошел инцидент на детской площадке по улице Пехотинцев, где неизвестный мужчина демонстрировал неподобающее поведение в отношении несовершеннолетних. Свидетель события зафиксировал на видео, как мужчина, одетый в черный спортивный костюм, приставал к детям.

«На детской площадке в Екатеринбурге на Новой Сортировке заметили странного парня, который вначале приставал к детям, а увидев, что его снимают, спрятался за коляску, а затем совсем убежал», — пишет telegram-канал «БЕЗУМНЫЙ ЕКБ | Новости Екатеринбурга». Очевидец занял происходящее на видео.

Редакция URA.RU направила запрос в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. На момент публикации ответ не поступил.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге произошел инцидент на детской площадке по улице Пехотинцев, где неизвестный мужчина демонстрировал неподобающее поведение в отношении несовершеннолетних. Свидетель события зафиксировал на видео, как мужчина, одетый в черный спортивный костюм, приставал к детям. «На детской площадке в Екатеринбурге на Новой Сортировке заметили странного парня, который вначале приставал к детям, а увидев, что его снимают, спрятался за коляску, а затем совсем убежал», — пишет telegram-канал «БЕЗУМНЫЙ ЕКБ | Новости Екатеринбурга». Очевидец занял происходящее на видео. Редакция URA.RU направила запрос в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...