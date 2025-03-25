В Екатеринбурге произошел инцидент на детской площадке по улице Пехотинцев, где неизвестный мужчина демонстрировал неподобающее поведение в отношении несовершеннолетних. Свидетель события зафиксировал на видео, как мужчина, одетый в черный спортивный костюм, приставал к детям.
«На детской площадке в Екатеринбурге на Новой Сортировке заметили странного парня, который вначале приставал к детям, а увидев, что его снимают, спрятался за коляску, а затем совсем убежал», — пишет telegram-канал «БЕЗУМНЫЙ ЕКБ | Новости Екатеринбурга». Очевидец занял происходящее на видео.
Редакция URA.RU направила запрос в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. На момент публикации ответ не поступил.
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