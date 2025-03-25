Происшествия В Екатеринбурге неизвестный мужчина приставал к малолетним на детской площадке. Видео 26 марта 2025 в 11:59 Размер текста - 17 + Неизвестный мужчина в черном приставал к детям (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Екатеринбурге произошел инцидент на детской площадке по улице Пехотинцев, где неизвестный мужчина демонстрировал неподобающее поведение в отношении несовершеннолетних. Свидетель события зафиксировал на видео, как мужчина, одетый в черный спортивный костюм, приставал к детям. «На детской площадке в Екатеринбурге на Новой Сортировке заметили странного парня, который вначале приставал к детям, а увидев, что его снимают, спрятался за коляску, а затем совсем убежал», — пишет telegram-канал «БЕЗУМНЫЙ ЕКБ | Новости Екатеринбурга». Очевидец занял происходящее на видео. Редакция URA.RU направила запрос в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. На момент публикации ответ не поступил. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Екатеринбурге произошел инцидент на детской площадке по улице Пехотинцев, где неизвестный мужчина демонстрировал неподобающее поведение в отношении несовершеннолетних. Свидетель события зафиксировал на видео, как мужчина, одетый в черный спортивный костюм, приставал к детям. «На детской площадке в Екатеринбурге на Новой Сортировке заметили странного парня, который вначале приставал к детям, а увидев, что его снимают, спрятался за коляску, а затем совсем убежал», — пишет telegram-канал «БЕЗУМНЫЙ ЕКБ | Новости Екатеринбурга». Очевидец занял происходящее на видео. Редакция URA.RU направила запрос в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. На момент публикации ответ не поступил. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям