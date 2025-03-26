Екатеринбургский гастрольный драматический театр лишился своего реквизита, работая в Пермском крае. После выступления в Губахе одна из зрительниц украла фигурку слона, изготовленную на Каслинском заводе художественного литья. Теперь директор театра Илья Биндер ищет воровку в соцсетях и готов обратиться в полицию.
«После спектакля, когда артисты фотографировались со зрителями, у нас произошел неприятный инцидент. Зрительнице понравился элемент нашего сценического реквизита: фигурка слона. И она решила ее забрать себе. Она спросила разрешения у артиста, поставив его в неловкое положение, но артист разрешения не дал. Сославшись на то, что она приехала из Ухты, зрительница повторно потребовала игрушку, поймав момент, когда актер был занят фото с другими зрителями, она схватила фигурку, и, со словами: „Спасибо, я вас люблю“, покинула зал», — пишет Биндер в соцсети «ВКонтакте».
Руководитель театра отмечает, что статуэтки Каслинского завода стоят дорого, и у труппы «нет возможности одаривать всех подряд своим реквизитом только за то, что люди откуда-то приехали». Украденную фигурку слона Биндер призывает вернуть на вахту ДК, где проходил спектакль.
Инцидент произошел в ДК «Энергетик». 24 марта Екатеринбургский гастрольный драматический театр представлял здесь свой спектакль «Прости за любовь» (18+).
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