05 июня 2022
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В ХМАО на 44% вырос объем закупок у бизнеса

© Служба новостей «URA.RU»
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Бизнес, сделка, договор. клипарт, сделка, бизнес, договор
Данные сравнили с тем же периодом за 2021 год Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе за пять месяцев текущего года на 44% увеличился объем закупок у предпринимателей по №223-ФЗ. Данные сравнили с аналогичным периодом 2021 года, сообщила на встрече с бизнесменами округа заместитель гендиректора корпорации МСП (Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства) Наталья Коротченкова.

«Общая сумма закупок составила 9,6 млрд рублей. С этого года действует увеличенная до 25% квота на закупки у малого и среднего бизнеса. Корпорация МСП контролирует соблюдение квот закупок крупнейших заказчиков, количество которых сегодня превышает 20 тысяч», — приводит слова Коротченковой ОТРК «Югра».

В Югре также увеличилось число поставщиков среди представителей малого и среднего бизнеса. Количество компаний превысило 1,2 тысячи.

Ранее URA.RU писало, что объекты малого и среднего бизнеса в Ханты-Мансийском автономном округе получили более 2,8 млрд рублей поддержки. В 2021 году более 1800 предпринимателей получили меры финансовой поддержки в форме микрозаймов, поручительств, грантов на реализацию социальных проектов и других компенсационных выплат.

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В Ханты-Мансийском автономном округе за пять месяцев текущего года на 44% увеличился объем закупок у предпринимателей по №223-ФЗ. Данные сравнили с аналогичным периодом 2021 года, сообщила на встрече с бизнесменами округа заместитель гендиректора корпорации МСП (Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства) Наталья Коротченкова. «Общая сумма закупок составила 9,6 млрд рублей. С этого года действует увеличенная до 25% квота на закупки у малого и среднего бизнеса. Корпорация МСП контролирует соблюдение квот закупок крупнейших заказчиков, количество которых сегодня превышает 20 тысяч», — приводит слова Коротченковой ОТРК «Югра». В Югре также увеличилось число поставщиков среди представителей малого и среднего бизнеса. Количество компаний превысило 1,2 тысячи. Ранее URA.RU писало, что объекты малого и среднего бизнеса в Ханты-Мансийском автономном округе получили более 2,8 млрд рублей поддержки. В 2021 году более 1800 предпринимателей получили меры финансовой поддержки в форме микрозаймов, поручительств, грантов на реализацию социальных проектов и других компенсационных выплат.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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