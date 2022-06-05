В ХМАО на 44% вырос объем закупок у бизнеса

Данные сравнили с тем же периодом за 2021 годФото: pixabay/открытая лицензия
В Ханты-Мансийском автономном округе за пять месяцев текущего года на 44% увеличился объем закупок у предпринимателей по №223-ФЗ. Данные сравнили с аналогичным периодом 2021 года, сообщила на встрече с бизнесменами округа заместитель гендиректора корпорации МСП (Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства) Наталья Коротченкова.
«Общая сумма закупок составила 9,6 млрд рублей. С этого года действует увеличенная до 25% квота на закупки у малого и среднего бизнеса. Корпорация МСП контролирует соблюдение квот закупок крупнейших заказчиков, количество которых сегодня превышает 20 тысяч», — приводит слова Коротченковой ОТРК «Югра».
В Югре также увеличилось число поставщиков среди представителей малого и среднего бизнеса. Количество компаний превысило 1,2 тысячи.
Ранее URA.RU писало, что объекты малого и среднего бизнеса в Ханты-Мансийском автономном округе получили более 2,8 млрд рублей поддержки. В 2021 году более 1800 предпринимателей получили меры финансовой поддержки в форме микрозаймов, поручительств, грантов на реализацию социальных проектов и других компенсационных выплат.
В Ханты-Мансийском автономном округе за пять месяцев текущего года на 44% увеличился объем закупок у предпринимателей по №223-ФЗ. Данные сравнили с аналогичным периодом 2021 года, сообщила на встрече с бизнесменами округа заместитель гендиректора корпорации МСП (Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства) Наталья Коротченкова. «Общая сумма закупок составила 9,6 млрд рублей. С этого года действует увеличенная до 25% квота на закупки у малого и среднего бизнеса. Корпорация МСП контролирует соблюдение квот закупок крупнейших заказчиков, количество которых сегодня превышает 20 тысяч», — приводит слова Коротченковой ОТРК «Югра». В Югре также увеличилось число поставщиков среди представителей малого и среднего бизнеса. Количество компаний превысило 1,2 тысячи. Ранее URA.RU писало, что объекты малого и среднего бизнеса в Ханты-Мансийском автономном округе получили более 2,8 млрд рублей поддержки. В 2021 году более 1800 предпринимателей получили меры финансовой поддержки в форме микрозаймов, поручительств, грантов на реализацию социальных проектов и других компенсационных выплат.