«Руки вверх» признались, что долго ждали концерта в Екатеринбурге

06 июня 2022 в 14:57 Размер текста - 17 +

Фронтмен «Руки вверх» Сергей Жуков заявил, что давно ждал концерта в Екатеринбурге Фото: Александр Мамаев © URA.RU Солист группы «Руки вверх» Сергей Жуков признался, что он так же, как и поклонники, долго ждал неоднократно перенесенного концерта в Екатеринбурге. Об этом он написал в своей социальной сети. «Как же долго я этого ждал! Вы — я — мы, как одно целое, всем стадионом. Только посмотрите на крутейшие фотки, которые получились! Такое не забывается», — написал Жуков. Также он рассказал, что, проснувшись на следующий день после выступления, не поверил, что концерт в Екатеринбурге все же состоялся. Он назвал выступление легендарным, а также поинтересовался у фанатов, как им сюрприз с выступлением Niletto? Фронтмен «Руки вверх» сообщил, что из-за ковидных ограничений перестал верить, что гастроли вновь вернутся в его жизнь. «Но в итоге все сбылось. И сразу появляется такое желание не только стадионы собирать, а как раньше, окунуться в атмосферу тура на месяц-другой», — резюмировал Жуков. В комментариях под постом отметился и сам певец Niletto (настоящее имя Данил Прытков), заявив, что все мероприятие было сильным, танцевальным и душевным. «Безумно рад стать частью этой истории со своей командой. Все, кто был на стадионе, большие молодцы!» — написал Прытков. Группа «Руки вверх» выступила на «Екатеринбург Арене» 4 июня, до этого концерт неоднократно переносили из-за ковидных ограничений. Музыканты собрали на площадке около 30 тысяч человек. На сцене неожиданно для слушателей появился Niletto, а фанаты устроили флешмоб с фонариками. После концерта екатеринбуржцы встали в пробки. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Солист группы «Руки вверх» Сергей Жуков признался, что он так же, как и поклонники, долго ждал неоднократно перенесенного концерта в Екатеринбурге. Об этом он написал в своей социальной сети. «Как же долго я этого ждал! Вы — я — мы, как одно целое, всем стадионом. Только посмотрите на крутейшие фотки, которые получились! Такое не забывается», — написал Жуков. Также он рассказал, что, проснувшись на следующий день после выступления, не поверил, что концерт в Екатеринбурге все же состоялся. Он назвал выступление легендарным, а также поинтересовался у фанатов, как им сюрприз с выступлением Niletto? Фронтмен «Руки вверх» сообщил, что из-за ковидных ограничений перестал верить, что гастроли вновь вернутся в его жизнь. «Но в итоге все сбылось. И сразу появляется такое желание не только стадионы собирать, а как раньше, окунуться в атмосферу тура на месяц-другой», — резюмировал Жуков. В комментариях под постом отметился и сам певец Niletto (настоящее имя Данил Прытков), заявив, что все мероприятие было сильным, танцевальным и душевным. «Безумно рад стать частью этой истории со своей командой. Все, кто был на стадионе, большие молодцы!» — написал Прытков. Группа «Руки вверх» выступила на «Екатеринбург Арене» 4 июня, до этого концерт неоднократно переносили из-за ковидных ограничений. Музыканты собрали на площадке около 30 тысяч человек. На сцене неожиданно для слушателей появился Niletto, а фанаты устроили флешмоб с фонариками. После концерта екатеринбуржцы встали в пробки.