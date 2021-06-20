Группа «Руки вверх» отложила екатеринбургский концерт на год

Сергей Жуков решил не рисковать здоровьем слушателей Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Группа «Руки вверх» перенесла юбилейный концерт в Екатеринбурге на 2022 год. Решение принято из-за пандемии COVID. Об этом на своей странице в Instagram сообщил солист коллектива Сергей Жуков.

«Мне очень жаль, но сегодня я вынужден сообщить о переносе остальных наших юбилейных стадионных концертов на 2022 год. Это очень грустное, но вынужденное решение. К сожалению, пандемия снова набрала обороты, и мы не можем рисковать здоровьем и жизнями наших слушателей», — написал музыкант.

Новая дата концерта — 4 июня 2022 года. Ранее предполагалось, что концерт состоится 4 июня текущего года на «Екатеринбург Арене». Кроме того, на год перенесены концерты «Руки вверх» в Москве и Санкт-Петербурге, Самаре и Нижнем Новгороде.

Как писало URA.RU, губернатор свердловской области Евгений Куйвашев анонсировал отмену Ural Music Night в связи с третьей волной заболеваемости коронавирусом. Также отменены школьные выпускные. Замгубернатора Павел Креков сообщил о предстоящей принудительной вакцинации свердловчан.