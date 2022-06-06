Челябинскому бизнесу временно заморозили долги на 3,75 миллиарда

Челябинскому бизнесу отодвинули сроки по платежам на Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области предприятия малого и среднего предпринимательства (МПС) оформили ссудные каникулы на 3,75 миллиарда рублей. Как URA.RU сообщила управляющая челябинским отделением Уральского Банка России Елена Федина, компании воспользовались господдержкой и программами реструктуризации банков.

«За март — апрель 2022 года порядка 900 МСП Челябинской области оформили кредитные каникулы. Объем ссудной задолженности по таким договорам составил 2,8 млрд рублей», — заявила Федина.

Эта возможность у компаний появилась на основании федерального закона. Есть три условия, при которых компания может воспользоваться кредитными каникулами. Она должна относиться к субъектам МСП, работать в отрасли, которую признали пострадавшей от санкций, и иметь кредит, оформленный до 1 марта 2022 года. В перечне пострадавших — более 70 наименований.

Отсрочку по платежам предоставляют на срок до полугода. Как разъяснил Центробанк РФ на своем сайте, проценты начисляются по договорной ставке и после льготного периода включаются в сумму основного долга. Срок договора увеличивается, насколько необходимо, чтобы сохранить размер платежа.

Банк может отказаться предоставить помощь, если компания не вошла в перечень. Но в случае финансовых трудностей Банк России рекомендует вести переговоры с кредитными организациями. Они имеют свои программы реструктуризации задолженности. По ним банки одобрили свыше 190 требований о реструктуризации на сумму 950 миллионов рублей.

Экономические санкции ряд стран ввел после того, как Россия начала проведение спецоперации на Украине. Столкнувшись с ограничениями, российское правительство разработало программы поддержки отечественной экономики. Это позволило сохранить спрос и производство некоторых товаров, реализовав задачи импортозамещения.

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