07 июня 2022

Екатеринбуржец обстрелял полицейских из пистолета

© Служба новостей «URA.RU»
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Полицейские из-за обстрелов получили ожоги лица Фото:

Екатеринбуржец, находящийся в федеральном розыске за кражи, выстрелил в полицейских из газового пистолета, когда те попытались его задержать. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по Свердловской области.

«Мужчина, не желая быть задержанным стражами порядка, выстрелил в их направлении из газового пистолета. В результате обоим полицейским были причинены химические ожоги лица», — сообщили в пресс-службе.

Там подчеркнули, что после стрельбы ему удалось сбежать, хотя вскоре силовики поймали его. В ближайшее время его доставят в суд.

В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области URA.RU сообщили, что мужчина на момент инцидента, произошедшего утром 7 мая, уже находился в федеральном розыске. Его подозревали в кражах.

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Екатеринбуржец, находящийся в федеральном розыске за кражи, выстрелил в полицейских из газового пистолета, когда те попытались его задержать. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по Свердловской области. «Мужчина, не желая быть задержанным стражами порядка, выстрелил в их направлении из газового пистолета. В результате обоим полицейским были причинены химические ожоги лица», — сообщили в пресс-службе. Там подчеркнули, что после стрельбы ему удалось сбежать, хотя вскоре силовики поймали его. В ближайшее время его доставят в суд. В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области URA.RU сообщили, что мужчина на момент инцидента, произошедшего утром 7 мая, уже находился в федеральном розыске. Его подозревали в кражах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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