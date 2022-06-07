Екатеринбуржец обстрелял полицейских из пистолета

08 июня 2022 в 10:46 Размер текста - 17 +

Полицейские из-за обстрелов получили ожоги лица Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Екатеринбуржец, находящийся в федеральном розыске за кражи, выстрелил в полицейских из газового пистолета, когда те попытались его задержать. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по Свердловской области. «Мужчина, не желая быть задержанным стражами порядка, выстрелил в их направлении из газового пистолета. В результате обоим полицейским были причинены химические ожоги лица», — сообщили в пресс-службе. Там подчеркнули, что после стрельбы ему удалось сбежать, хотя вскоре силовики поймали его. В ближайшее время его доставят в суд. В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области URA.RU сообщили, что мужчина на момент инцидента, произошедшего утром 7 мая, уже находился в федеральном розыске. Его подозревали в кражах. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Екатеринбуржец, находящийся в федеральном розыске за кражи, выстрелил в полицейских из газового пистолета, когда те попытались его задержать. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по Свердловской области. «Мужчина, не желая быть задержанным стражами порядка, выстрелил в их направлении из газового пистолета. В результате обоим полицейским были причинены химические ожоги лица», — сообщили в пресс-службе. Там подчеркнули, что после стрельбы ему удалось сбежать, хотя вскоре силовики поймали его. В ближайшее время его доставят в суд. В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области URA.RU сообщили, что мужчина на момент инцидента, произошедшего утром 7 мая, уже находился в федеральном розыске. Его подозревали в кражах.