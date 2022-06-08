Мэр Екатеринбурга показал, как перестроят набережную у ЦПКиО. Фото

08 июня 2022 в 18:04 Размер текста - 17 +

За набережной будут следить жители соседних ЖК Фото: Анна Майорова © URA.RU Работа над перестройкой набережной у ЦПКиО Маяковского в Екатеринбурге продолжается. Об этом глава города Алексей Орлов сообщил в своем telegram-канале. Также он опубликовал рендеры (компьютерные модели) будущей набережной. «Замысел ее участка между ЖК „Клевер Парк“ и улицей Щорса не имеет аналогов в истории Екатеринбурга, да и многих других городов. Будет создано место встречи людей не только друг с другом, но и с природой. Экологичное пространство, которое природу не только защищает, а даже и воссоздает», — написал мэр. В проект новой набережной включает в себя устранение незаконных стоков и рекультивацию поймы с подболоченными участками. «Подумали даже о том, как обеспечить возможность уткам гнездоваться», — отметил Орлов. «У реки должен быть ответственный, вдумчивый хозяин. И он теперь появляется в лице управляющих компаний, сообществ жителей», — добавил он. Фото: telegram-канал Алексея Орлова Фото: telegram-канал Алексея Орлова Фото: telegram-канал Алексея Орлова Фото: telegram-канал Алексея Орлова Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Работа над перестройкой набережной у ЦПКиО Маяковского в Екатеринбурге продолжается. Об этом глава города Алексей Орлов сообщил в своем telegram-канале. Также он опубликовал рендеры (компьютерные модели) будущей набережной. «Замысел ее участка между ЖК „Клевер Парк“ и улицей Щорса не имеет аналогов в истории Екатеринбурга, да и многих других городов. Будет создано место встречи людей не только друг с другом, но и с природой. Экологичное пространство, которое природу не только защищает, а даже и воссоздает», — написал мэр. В проект новой набережной включает в себя устранение незаконных стоков и рекультивацию поймы с подболоченными участками. «Подумали даже о том, как обеспечить возможность уткам гнездоваться», — отметил Орлов. «У реки должен быть ответственный, вдумчивый хозяин. И он теперь появляется в лице управляющих компаний, сообществ жителей», — добавил он.