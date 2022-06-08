Мэр Екатеринбурга показал, как перестроят набережную у ЦПКиО. Фото

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Озеленение участка городской набережной около ЖК «Макаровский». Екатеринбург, набережная исети, жк макаровский, посадка деревьев, набережная городского пруда, благоустройство, высадка деревьев, благоустройство набережной
За набережной будут следить жители соседних ЖК Фото:

Работа над перестройкой набережной у ЦПКиО Маяковского в Екатеринбурге продолжается. Об этом глава города Алексей Орлов сообщил в своем telegram-канале. Также он опубликовал рендеры (компьютерные модели) будущей набережной.

«Замысел ее участка между ЖК „Клевер Парк“ и улицей Щорса не имеет аналогов в истории Екатеринбурга, да и многих других городов. Будет создано место встречи людей не только друг с другом, но и с природой. Экологичное пространство, которое природу не только защищает, а даже и воссоздает», — написал мэр.

В проект новой набережной включает в себя устранение незаконных стоков и рекультивацию поймы с подболоченными участками. «Подумали даже о том, как обеспечить возможность уткам гнездоваться», — отметил Орлов. «У реки должен быть ответственный, вдумчивый хозяин. И он теперь появляется в лице управляющих компаний, сообществ жителей», — добавил он.

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Работа над перестройкой набережной у ЦПКиО Маяковского в Екатеринбурге продолжается. Об этом глава города Алексей Орлов сообщил в своем telegram-канале. Также он опубликовал рендеры (компьютерные модели) будущей набережной. «Замысел ее участка между ЖК „Клевер Парк“ и улицей Щорса не имеет аналогов в истории Екатеринбурга, да и многих других городов. Будет создано место встречи людей не только друг с другом, но и с природой. Экологичное пространство, которое природу не только защищает, а даже и воссоздает», — написал мэр. В проект новой набережной включает в себя устранение незаконных стоков и рекультивацию поймы с подболоченными участками. «Подумали даже о том, как обеспечить возможность уткам гнездоваться», — отметил Орлов. «У реки должен быть ответственный, вдумчивый хозяин. И он теперь появляется в лице управляющих компаний, сообществ жителей», — добавил он.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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