Махонин рассказал о реализации проекта Путина по поддержке детей

Махонин поручил активнее контролировать реализацию программы на местах Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин рассказал о ходе реализации программы «Десятилетие детства». Ее в 2017 году инициировал президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщает сайт правительства региона.

«На заседании правительства Пермского края под председательством губернатора Дмитрия Махонина обсудили реализацию в регионе федеральной программы „Десятилетие детства“, инициированной президентом России Владимиром Путиным», — сообщается на сайте. В рамках проекта определено семь ключевых направлений: здравоохранение, поддержка детей-сирот и инвалидов, поддержка семей, детская безопасность и другие.

В области детского здравоохранения власти сконцентрировались на профилактике заболеваний. В частности, в крае продолжилось проведение диспансеризации и осмотров, количество которых выросло на 3 тысячи за последний год. Также правительство рассказало о том, что ежегодно в регионе получают пособия 147 тысяч семей. В этом году на поддержку семей с детьми выделено около 22 млрд рублей. Помимо этого, власти сообщили о планах переселить в улучшенные жилищные условия 5 тысяч семей к 2027 году.

Правительство также отчиталось о том, что Пермский край вошел в топ-5 регионов страны по количеству реализованных через «детский кешбэк» путевок. За предыдущий год им воспользовались 7 тысяч раз, а с начала текущего года — 6 тысяч. В ходе заседания власти заявили, что с 2017 года удалось сократить детскую преступность в крае на треть. После доклада губернатор поручил активнее контролировать реализацию программу на местах, а не из кабинетов.

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