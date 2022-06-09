В Евросоюзе призвали исполнить новый «план Маршалла» для Украины

09 июня 2022 в 18:19 Размер текста - 17 +

План Маршалла предусматривает выделение кредитов для восстановления инфраструктуры Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Евросоюз должен восстановить Украину по аналогу «плану Маршалла», который использовали в Европе после Второй мировой войны. Такое заявление сделала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. «Мы начнем восстанавливать Украину. Будут инициативы по финансированию, план Маршалла для Украины», — отметила она на конференции в Ватикане, ее слова приводит РИА «Новости». Ранее она сообщала, что Европейский союз профинансирует восстановление Украины только при условии, что Киев проведет ряд реформ. Они включают в себя систему управления и борьбы с коррупцией, повышение независимости судебной системы. По ее словам, это создаст позитивные условия для бизнеса. План Маршалла — программа помощи Европе после Второй мировой войны. Он был придуман 1947 году американским государственным секретарем Джорджем К. Маршаллом. В нем участвовали 17 европейских стран, включая Западную Германию. План Маршалла предусматривал выделение кредитов, субсидий и прочих мер поддержки наиболее пострадавшим европейским странам. Россия проводит вынужденную спецоперацию на территории Украины из-за восьмилетних обстрелов жителей Донбасса со стороны ВСУ. Российские власти и молодежь страны будут восстанавливать Донбасс. В восстановлении инфраструктуры будут участвовать стройотряды добровольцев, пишут « Невские новости» . На эту территорию отправляются строительные материалы, россияне будут также помогать в расчистке завалов, ремонте разрушенных зданий и строительстве новых объектов, дополняет MK.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Все самое важное о спецоперации на Украине за сутки — в одном письме. Подпишитесь на наш дайджест!

Евросоюз должен восстановить Украину по аналогу «плану Маршалла», который использовали в Европе после Второй мировой войны. Такое заявление сделала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. «Мы начнем восстанавливать Украину. Будут инициативы по финансированию, план Маршалла для Украины», — отметила она на конференции в Ватикане, ее слова приводит РИА «Новости». Ранее она сообщала, что Европейский союз профинансирует восстановление Украины только при условии, что Киев проведет ряд реформ. Они включают в себя систему управления и борьбы с коррупцией, повышение независимости судебной системы. По ее словам, это создаст позитивные условия для бизнеса. План Маршалла — программа помощи Европе после Второй мировой войны. Он был придуман 1947 году американским государственным секретарем Джорджем К. Маршаллом. В нем участвовали 17 европейских стран, включая Западную Германию. План Маршалла предусматривал выделение кредитов, субсидий и прочих мер поддержки наиболее пострадавшим европейским странам. Россия проводит вынужденную спецоперацию на территории Украины из-за восьмилетних обстрелов жителей Донбасса со стороны ВСУ. Российские власти и молодежь страны будут восстанавливать Донбасс. В восстановлении инфраструктуры будут участвовать стройотряды добровольцев, пишут «Невские новости». На эту территорию отправляются строительные материалы, россияне будут также помогать в расчистке завалов, ремонте разрушенных зданий и строительстве новых объектов, дополняет MK.RU.