Жительница ХМАО выиграла в лотерее более трех миллионов рублей

10 июня 2022 в 12:15 Размер текста - 17 +

Стоимость билета составила всего 100 рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительница города Югорска выиграла в праздничном тираже «Русское лото» более 3 миллионов рублей, купив лотерейный билет в местном отделении Почты России. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Столото». «Лотерейный билет был приобретен в городе Югорске. Его стоимость составила всего 100 рублей, а выигрыш оказался на сумму 3,2 миллиона рублей», — говорится в сообщении пресс-службы «Столото». Они также сообщили, что их лотереи делятся на два типа: тиражные и бестиражные. Купить их можно в любом почтовом отделении. Проверить билет бестиражной лотереи можно сразу, а тиражные проходят еженедельно. Если билеты «‎счастливые» и выигрыш меньше 10 000 рублей, то получить его можно на Почте России. Более крупные призы требуют экспертизы билета, обычно, получить их можно в течение 180 дней. Только за 2021 год югорчане приобрели на почте около 400 000 «счастливых» лотерейных билетов, в том числе 7 билетов с миллионными выигрышами. Общая сумма выигрышей превысила 56 млн рублей. Ранее URA.RU сообщало, что житель Ханты-Мансийска выиграл в лотерею миллион. Он выбрал билет с номером, совпадавшим с его датой рождения. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Жительница города Югорска выиграла в праздничном тираже «Русское лото» более 3 миллионов рублей, купив лотерейный билет в местном отделении Почты России. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Столото». «Лотерейный билет был приобретен в городе Югорске. Его стоимость составила всего 100 рублей, а выигрыш оказался на сумму 3,2 миллиона рублей», — говорится в сообщении пресс-службы «Столото». Они также сообщили, что их лотереи делятся на два типа: тиражные и бестиражные. Купить их можно в любом почтовом отделении. Проверить билет бестиражной лотереи можно сразу, а тиражные проходят еженедельно. Если билеты «‎счастливые» и выигрыш меньше 10 000 рублей, то получить его можно на Почте России. Более крупные призы требуют экспертизы билета, обычно, получить их можно в течение 180 дней. Только за 2021 год югорчане приобрели на почте около 400 000 «счастливых» лотерейных билетов, в том числе 7 билетов с миллионными выигрышами. Общая сумма выигрышей превысила 56 млн рублей. Ранее URA.RU сообщало, что житель Ханты-Мансийска выиграл в лотерею миллион. Он выбрал билет с номером, совпадавшим с его датой рождения.