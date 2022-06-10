Судья, оштрафовавшая «Вечерние Ведомости» пошла на повышение

Крестина Упорова назначена судьей Свердловского областного суда (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Судья Крестина Упорова, оштрафовавшая 3-го июня издателя интернет-газеты «Вечерние ведомости» — компанию «Техноторг» на 150 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ, пошла на повышение. Указ 10-го июня подписал президент РФ Владимир Путин.

«Крестина Упорова вместо Кировского районного суда теперь будет в Свердловском областном суде», — сообщила интернет-газета. Информация опубликована в telegram-канале издания.

Причиной штрафа стал пост в соцсетях с использованием символики Z. Директор «Вечерних Ведомостей» Гузель Аиткулова планировала обжаловать это решение. По ее мнению, данное решение суда в отношении юрлица является первым в регионе за пост в соцсетях.

Скрин документа с официального интернет-портала правовой информации