Судья, оштрафовавшая «Вечерние Ведомости» пошла на повышение

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Избрание меры присечения бывшему полицейскому Архипову Дмитрию. Курган, приговор, судебное заседание, судья, суд, судебный процесс, судебное дело
Крестина Упорова назначена судьей Свердловского областного суда (архивное фото) Фото:

Судья Крестина Упорова, оштрафовавшая 3-го июня издателя интернет-газеты «Вечерние ведомости» — компанию «Техноторг» на 150 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ, пошла на повышение. Указ 10-го июня подписал президент РФ Владимир Путин.

«Крестина Упорова вместо Кировского районного суда теперь будет в Свердловском областном суде», — сообщила интернет-газета. Информация опубликована в telegram-канале издания.

Причиной штрафа стал пост в соцсетях с использованием символики Z. Директор «Вечерних Ведомостей» Гузель Аиткулова планировала обжаловать это решение. По ее мнению, данное решение суда в отношении юрлица является первым в регионе за пост в соцсетях.

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Судья Крестина Упорова, оштрафовавшая 3-го июня издателя интернет-газеты «Вечерние ведомости» — компанию «Техноторг» на 150 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ, пошла на повышение. Указ 10-го июня подписал президент РФ Владимир Путин. «Крестина Упорова вместо Кировского районного суда теперь будет в Свердловском областном суде», — сообщила интернет-газета. Информация опубликована в telegram-канале издания. Причиной штрафа стал пост в соцсетях с использованием символики Z. Директор «Вечерних Ведомостей» Гузель Аиткулова планировала обжаловать это решение. По ее мнению, данное решение суда в отношении юрлица является первым в регионе за пост в соцсетях.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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