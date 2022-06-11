В Екатеринбурге наказали мать, чьи дети остались без присмотра

12 июня 2022 в 09:52 Размер текста - 17 +

Полицейские составили на екатеринбурженку протокол, также семью поставили на учет в ПДН Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Екатеринбурге полиция привлекла к ответственности 22-летнюю местную жительницу, дети которой остались без присмотра и чуть не выпали из окна третьего этажа. На нее составили протокол об административном правонарушении за неисполнение родительских обязанностей, также семью поставили на профилактический учет в ПДН. Подробности инцидента URA.RU сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. «5 июня около 19:30 в полицию поступило сообщение о том, что в окне одного из домов по улице Альпинистов на третьем этаже замечен маленький ребенок, стоявший на подоконнике открытого окна […] В квартире без присмотра взрослых находились двое детей: мальчик 4 лет и девочка 1,5 лет. До выяснения всех обстоятельств малыши были доставлены в отдел полиции. Вскоре удалось установить личность их матери», — рассказывают в полиции. Матерью детей оказалась 22-летняя местная жительница. В тот вечер она оставила детей под присмотром 33-летнего сожителя, а сама ушла на работу. Мужчина же ушел в магазин, а в это время полуторагодовалая девочка забралась на окно, створка которого была приоткрыта. Детей заметили соседи и вызвали экстренные службы. Семью поставили на профилактический учет в ПДН, в отношении матери составили административный протокол за неисполнение родительских обязанностей. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

В Екатеринбурге полиция привлекла к ответственности 22-летнюю местную жительницу, дети которой остались без присмотра и чуть не выпали из окна третьего этажа. На нее составили протокол об административном правонарушении за неисполнение родительских обязанностей, также семью поставили на профилактический учет в ПДН. Подробности инцидента URA.RU сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. «5 июня около 19:30 в полицию поступило сообщение о том, что в окне одного из домов по улице Альпинистов на третьем этаже замечен маленький ребенок, стоявший на подоконнике открытого окна […] В квартире без присмотра взрослых находились двое детей: мальчик 4 лет и девочка 1,5 лет. До выяснения всех обстоятельств малыши были доставлены в отдел полиции. Вскоре удалось установить личность их матери», — рассказывают в полиции. Матерью детей оказалась 22-летняя местная жительница. В тот вечер она оставила детей под присмотром 33-летнего сожителя, а сама ушла на работу. Мужчина же ушел в магазин, а в это время полуторагодовалая девочка забралась на окно, створка которого была приоткрыта. Детей заметили соседи и вызвали экстренные службы. Семью поставили на профилактический учет в ПДН, в отношении матери составили административный протокол за неисполнение родительских обязанностей.