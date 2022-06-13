Куйвашев собирает олигархов перед выдвижением на новый срок

На вечер 14 июня у Евгения Куйвашева запланировано несколько ответственных мероприятий Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Свердловской области-2022

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 14 июня встретится с представителями финансово-промышленных групп. По данным URA.RU, разговор «без галстуков» пройдет перед конференцией реготделения «Единой России» в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО», где будет объявлено о выдвижении Куйвашева на новый пятилетний срок.

«Речь [на неформальной встрече], вероятно, пойдет о финансировании предстоящей избирательной кампании», — предположил источник, не уточнив, кто именно приглашен. В областном департаменте информполитики (ДИП) корреспонденту заявили, что в рабочем графике Куйвашева на 14 июня отдельной встречи с крупным бизнесом нет.

Ранее URA.RU писало, что порядок сбора средств на выборы в нынешнем будет отличаться от того, который власти применяли в 2021-м, когда, по слухам, удалось аккумулировать до миллиарда рублей. В этот раз краудфандинг, как утверждают собеседники агентства, доверили вице-губернатору Олегу Чемезову, отвечающему за внутреннюю политику. Это якобы связано с тем, что после выборов в Госдуму и заксобрание бизнесмены утратили доверие к неформальному советнику Куйвашева, политтехнологу Ринату Хазееву.