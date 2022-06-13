В Екатеринбург привезут зарубежных джазменов, несмотря на санкции

В рамках джазового фестиваля EverJazz выступят артисты с Кубы, из Армении, Грузии, Беларуси и Казахстана Фото: Василий Гришин © URA.RU

Более 200 музыкантов, среди которых будет множество зарубежных артистов, заявлено для участия в IX международном семейном джазовом фестивале EverJazz. Мероприятие пройдет 18 июня под Екатеринбургом на базе отдыха «Иволга» (деревня Кадниково, Сысертский район).

«В этом году у нас широкая география. Помимо Кубы у нас также есть Армения, Казахстан, отдельные участники из Беларуси, Грузии», — заявил на пресс-конференции, посвященной фестивалю, один из организаторов фестиваля Всеволод Маукин. Он уточнил, что никакие проблемы с авиасообщением из-за санкций на приезд зарубежных артистов не повлияют.

Хэдлайнером семейного джазового фестиваля станет кубинский джазмен. «Хэдлайнер этого года — кубинец Карлос Эчаварриа со своим проектом Jazz Park. Музыка группы сочетает в себе яркие кубинские ритмы с джазом, однако саунд коллектива сильно отличается от того, что привыкли слушать мы», — рассказала организатор Анастасия Пушина. Она добавила, что из известных джаз-артистов на фестивале выступят New Blood Big Band под руководством тромбониста Сергея Долженкова, секстет из Армении The Birds, два казахстанских коллектива AlJazz Big Band, и квартет Сергея Проня & Виталий Владимиров & Ирэна Аравина и многие другие. Всего для выступлений будет организовано три больших сцены.

Участники фестиваля смогут поучаствовать в различных мастер-классах. Например, освоить каллиграфию, рисование гуашью, создать цветы из конфет и сочинить сказки, расписать деревянные таблички и пряники, а также научиться танцевать линди-хоп, соло-джаз и бальбоа.

Для удобства гостей фестиваля будет организован трансфер. В сторону базы отдыха «Иволга» автобус отправится от Храма-на-Крови (со стороны улицы Толмачева) в 12.30. Обратно в Екатеринбург автобусы поедут от базы до метро «Ботаническая» в 23.00. Трансфер бесплатный, но необходима предварительная регистрация. Количество мест ограничено. На фестивале ожидают до трех тысяч человек. Фестиваль продлится с 14.00 до 23.00.

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