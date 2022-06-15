«Уральский Халк» Штырков выйдет на бой в новом амплуа

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Вечер боев в октагоне в Академии единоборств РМК. Екатеринбург, штырков иван
Иван Штырков уже получил боксерскую лицензию Фото:

Уральский боец ММА Иван Штырков проведет первый боксерский поединок. Штырков уже получил соответствующую лицензию, рассказали URA.RU в RCC MMA & Boxing. Соперником Штыркова будет Иван «Огнеборец» Смирнов.

«Боец клуба „Архангел Михаил“ Иван Штырков уже получил боксерскую лицензию, и теперь топового бойца ММА ждет новый вызов. Иван Смирнов — яркий боец кулачного стиля, за плечами которого богатый боксерский опыт. Поединок тяжеловесов станет главным событием одного из первых турниров Hardcore Boxing», — поделились в организации.

Штырков мог выйти в ринге еще в мае. Но его бой с Михаилом Мохнаткиным сорвался. Причиной стало несоблюдение договоренностей со стороны промоутерской компании «Поколение».

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Уральский боец ММА Иван Штырков проведет первый боксерский поединок. Штырков уже получил соответствующую лицензию, рассказали URA.RU в RCC MMA & Boxing. Соперником Штыркова будет Иван «Огнеборец» Смирнов. «Боец клуба „Архангел Михаил“ Иван Штырков уже получил боксерскую лицензию, и теперь топового бойца ММА ждет новый вызов. Иван Смирнов — яркий боец кулачного стиля, за плечами которого богатый боксерский опыт. Поединок тяжеловесов станет главным событием одного из первых турниров Hardcore Boxing», — поделились в организации. Штырков мог выйти в ринге еще в мае. Но его бой с Михаилом Мохнаткиным сорвался. Причиной стало несоблюдение договоренностей со стороны промоутерской компании «Поколение».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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