Источник: уральского Халка пытались «кинуть на деньги» в Омске

Бойца смешанных единоборств из Екатеринбурга Ивана Штыркова пытались «кинуть» на деньги Фото: Анна Майорова © URA.RU

Боксерский поединок между бойцом смешанных единоборств из Екатеринбурга Иваном Штырковым («уральский Халк») и Михаилом Мохнаткиным отменен. Причиной такого решения стало несоблюдение договоренностей между бойцом и промоутерской компанией «Поколение», заявили URA.RU в команде Штыркова.

«Иван отказался выходить на официальное взвешивание и сам бой из-за несоблюдения договоренностей со стороны промоутерской компании „Поколение“», — рассказали агентству в команде екатеринбургского бойца. Там уточнили, что речь о нескольких факторах, которые привели к такому решению.

История началась две недели назад, когда бой Штыркова против Мохнаткина анонсировали без ведома самих бойцов. Тогда историю урегулировали, спортсмены согласились на поединок, но позже появились новые проблемы. «Сначала была непонятна формула боя, потом границы весовой категории, а уже по прилету в Омск организаторы попытались кинуть на деньги спортсменов — отказались выплачивать бойцам гонорары, хотя это было обязательным условием», — раскрыл детали источник URA.RU.

Инсайдер агентства добавил, что бойцов каждый час в течение двух дней кормили обещаниями, но в итоге дальше слов дело не зашло. «При этом к переговорам подключился представитель канала Рен-ТВ Владимир Хрюнов, однако это не помогло. В итоге бой был отменен», — поделился источник.

В начале мая Иван Штырков встретился на турнире RCC 11 с ростовчанином Михаилом Колобеговым. Бой завершился уже в первом раунде победой Штыркова. Позже боец рассказал, на что потратит гонорар.