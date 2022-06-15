Челябинским вкладчикам прогнозируют отрицательную доходность

16 июня 2022 в 09:57 Размер текста - 17 +

Рублевые депозиты еще в плюсе, но уже не покрывают текущие темпы инфляции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Процентные ставки по валютным вкладам анонсируют отрицательную доходность для челябинских вкладчиков. Об этом URA.RU сообщили 16 июня в Контрольно-счетной палате Челябинской области. «В прошлую пятницу Банк России в очередной раз снизил ключевую ставку, и теперь она составляет 9,5%. Ставки по депозитам ждут очередного снижения. Некоторые банки по валютным депозитам уже анонсируют отрицательную доходность для вкладчиков, рублевые депозиты еще в плюсе, но уже не покрывают текущие темпы инфляции» — заявили URA.RU в пресс-службе КСП. В ведомстве считают, что снижая ключевую ставку, регулятор подсказывает населению, что не стоит держать деньги на банковских счетах. В данный момент лучше эти средства пустить в экономику — перенести их в фондовый рынок или купить недвижимость, автомобиль. С другой стороны, если большое количество средств пойдет на покупки различных товаров, это спровоцирует рост инфляции в тот момент, когда она начала замедляться. В КСП отмечают, что единственного правильного решения как сохранить и приумножить капитал нет, но нужно выбрать правильное решение конкретно для себя. Важно не попасться на предлагаемые банками решения, которые обещают 30%, но содержат всевозможные финансовые риски. Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог» .

Процентные ставки по валютным вкладам анонсируют отрицательную доходность для челябинских вкладчиков. Об этом URA.RU сообщили 16 июня в Контрольно-счетной палате Челябинской области. «В прошлую пятницу Банк России в очередной раз снизил ключевую ставку, и теперь она составляет 9,5%. Ставки по депозитам ждут очередного снижения. Некоторые банки по валютным депозитам уже анонсируют отрицательную доходность для вкладчиков, рублевые депозиты еще в плюсе, но уже не покрывают текущие темпы инфляции» — заявили URA.RU в пресс-службе КСП. В ведомстве считают, что снижая ключевую ставку, регулятор подсказывает населению, что не стоит держать деньги на банковских счетах. В данный момент лучше эти средства пустить в экономику — перенести их в фондовый рынок или купить недвижимость, автомобиль. С другой стороны, если большое количество средств пойдет на покупки различных товаров, это спровоцирует рост инфляции в тот момент, когда она начала замедляться. В КСП отмечают, что единственного правильного решения как сохранить и приумножить капитал нет, но нужно выбрать правильное решение конкретно для себя. Важно не попасться на предлагаемые банками решения, которые обещают 30%, но содержат всевозможные финансовые риски.