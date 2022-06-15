Свердловский спецназ открыл набор контрактников на спецоперацию

На службу по контракту могут устроиться свердловчане в возрасте от 18 до 50 лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Нижнетагильский (Свердловская область) спецназ начал комплектование 12-го отдельного отряда для службы по контракту на спецоперации. На службу по контракту могут устроится россияне в возрасте от 18 до 50 лет. Об этом URA.RU сообщил старший помощник начальника штаба по строевой части майор Максим Журавлев.

«Мы набираем военнослужащих вообще, в том числе для участия в спецоперации. Желающие могут заключить краткосрочный контракт до года, а могут и на три года. Цели отправить всех на спецоперацию нет», — объяснил майор Журавлев. Он добавил, что набор ведется на должность стрелка, снайпера, водителя стрелка-гранатометчика, пулеметчика и стрелка-санитара.

Поступить на контрактную службу могут:

военнослужащие, проходящие военную службу по призыву и получившие до призыва высшее или среднее профессиональное образование;

военнослужащие, проходящие службу по призыву и прослужившие не менее трех месяцев;

граждане, пребывающие в запасе;

граждане мужского пола, не пребывающие в запасе и имеющие высшее или среднее профессиональное образование;

граждане женского пола, не пребывающие в запасе;

иностранные граждане в возрасте от 18 до 30 лет, законно находящиеся на территории Российской Федерации.

Ранее URA.RU писало, что Министерство обороны РФ разместило 12 вакансий на службу по контракту в Свердловской области. Служить по контракту в Свердловской области можно в сухопутных, ракетных войсках, в воздушно-космических силах и в 12 управлении (ядерная безопасность).

Российская спецоперация на Украине длится с 24 февраля. Ее цель — защитить жителей Донбасса, долгое время подвергающихся геноциду. Значительная часть народных республик уже освобождена, также российская армия контролирует Херсонскую и большую часть Запорожской областей. Недавно глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в ходе спецоперации на Украине нужно освободить все русские города.

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