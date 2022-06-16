Ремонт дороги к дому мэра Екатеринбурга обернулся анекдотом

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Строительный класс Гимназии №2 на площадке строительства деревни Всемирных студенческих игр 2023. Екатеринбург, орлов алексей
Знает ли сам Алексей Орлов про курьез, инсайдеры не уточнили Фото:

Ремонт дороги на ул. Гурзуфская (от ул. Посадская до ул. Металлургов), ведущей из центра Екатеринбурга в элитный поселок Карасьеозерский-1, где живет мэр Алексей Орлов, обернулся конфузом. По словам источника URA.RU, все началось с разноса от градоначальника на закрытом совещании 10 июня.

«Глава отчитал [своего зама по благоустройству Алексея] Бубнова, а потом и [директора „Центра организации движения“ Данила] Меркулова за отсутствие нормальной дорожной разметки, — поделился собеседник агентства, присутствовавший при разговоре. — Те побежали исправлять. Нанесли свежую разметку на участок на Гурзуфской, по которому Орлов ездит на работу, а буквально на следующий день рабочие там срезали асфальт. Как вышло, что краску, купленную за бюджетные деньги, просто взяли и вылили, неясно».

В пресс-службе мэрии Екатеринбурга корреспонденту предложили опираться на официальную информацию. В релизе, опубликованном 10 июня, лишь говорится, что Орлов взял на личный контроль нанесение разметки на дороги Екатеринбурга.

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Ремонт дороги на ул. Гурзуфская (от ул. Посадская до ул. Металлургов), ведущей из центра Екатеринбурга в элитный поселок Карасьеозерский-1, где живет мэр Алексей Орлов, обернулся конфузом. По словам источника URA.RU, все началось с разноса от градоначальника на закрытом совещании 10 июня. «Глава отчитал [своего зама по благоустройству Алексея] Бубнова, а потом и [директора „Центра организации движения“ Данила] Меркулова за отсутствие нормальной дорожной разметки, — поделился собеседник агентства, присутствовавший при разговоре. — Те побежали исправлять. Нанесли свежую разметку на участок на Гурзуфской, по которому Орлов ездит на работу, а буквально на следующий день рабочие там срезали асфальт. Как вышло, что краску, купленную за бюджетные деньги, просто взяли и вылили, неясно». В пресс-службе мэрии Екатеринбурга корреспонденту предложили опираться на официальную информацию. В релизе, опубликованном 10 июня, лишь говорится, что Орлов взял на личный контроль нанесение разметки на дороги Екатеринбурга.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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