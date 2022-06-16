Ремонт дороги к дому мэра Екатеринбурга обернулся анекдотом

Знает ли сам Алексей Орлов про курьез, инсайдеры не уточнили Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ремонт дороги на ул. Гурзуфская (от ул. Посадская до ул. Металлургов), ведущей из центра Екатеринбурга в элитный поселок Карасьеозерский-1, где живет мэр Алексей Орлов, обернулся конфузом. По словам источника URA.RU, все началось с разноса от градоначальника на закрытом совещании 10 июня.

«Глава отчитал [своего зама по благоустройству Алексея] Бубнова, а потом и [директора „Центра организации движения“ Данила] Меркулова за отсутствие нормальной дорожной разметки, — поделился собеседник агентства, присутствовавший при разговоре. — Те побежали исправлять. Нанесли свежую разметку на участок на Гурзуфской, по которому Орлов ездит на работу, а буквально на следующий день рабочие там срезали асфальт. Как вышло, что краску, купленную за бюджетные деньги, просто взяли и вылили, неясно».

В пресс-службе мэрии Екатеринбурга корреспонденту предложили опираться на официальную информацию. В релизе, опубликованном 10 июня, лишь говорится, что Орлов взял на личный контроль нанесение разметки на дороги Екатеринбурга.