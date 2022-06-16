У половины пермских подержанных автомобилей скручен пробег

Чаще всего пробег оказывается скрученным у недорогих машин Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Почти половина автомобилей на вторичном рынке Пермского края имеют признаки скрученного пробега. Об этом сообщается в исследовании автомобильного портала «Дром».

«Около 49% машин на вторичном рынке Пермского края имеют признаки скрученного пробега. В среднем по стране этот показатель составляет 65%. Данные получены на основе анализа более 250 тысяч авто, проданных в 2022 году», — говорится в исследовании.

Больше всего машин со скрученным пробегом оказалось в Еврейской автономной области, Хакасии и Республике Алтай. В этих регионах цифры на одометре не соответствуют действительности примерно у 70% машин. Реже остальных россиян пробег скручивают в Москве и Петербурге. В этих городах пробег накручен на счетчике у 45% автомобилей. Чаще всего данные одометра искажены у автомобилей марок Toyota Camry, Лада Приора и Toyota Corolla. В 2021 году скрученный одометр наблюдался в основном у машин стоимостью до 500 тысяч рублей, а в этом — уже до 800 тысяч.