Житель Нижневартовска прописал 145 мигрантов ради наживы

Мужчина прописывал мигрантов в арендуемом доме Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Нижневартовска (ХМАО) прописал в доме 145 иностранных граждан. С каждого мигранта мужчина брал три тысячи рублей за услуги, сообщили в УМВД по ХМАО.

«Житель города 1991 года рождения с апреля по июнь текущего года зарегистрировал в арендуемом доме 145 иностранных граждан. Реально по данному адресу никто из зарегистрированных граждан не проживал», — рассказали в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации». Мужчине грозит штраф от 100 000 до 500 000 рублей, или лишение свободы на срок до трех лет. Иностранцы будут сняты с регистрационного учета.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО мигрант избил депутата во время рейда. Инцидент произошел во время обхода с участковым аварийного дома, который нелегально разбирали гастарбайтеры.