18 июня 2022
17 июня 2022

В Озерске дом эвакуировали из-за снаряда, который принес сосед

© Служба новостей «URA.RU»
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Авиамузей. Пермь, снаряды, авиамузей
Мужчина нашел боеприпас в поле Фото:

Житель Озерска (Челябинская область) обнаружил в поле боеприпас и принес его к себе домой, из-за чего пришлось эвакуировать жильцов многоквартирного дома. Как сообщили URA.RU в управлении Росгвардии по Челябинской области, снаряд оказался безопасным.

«Специалисты осмотрели находку и установили, что ей является 33 мм артиллерийский снаряд со следами коррозии. Опасности для жизни и здоровья граждан он не представляет», — уточнили в ведомстве.

Мужчина пояснил, что нашел боеприпас в поле. До прибытия группы разминирования Росгвардии полицейские и сотрудники УФСБ вывели жильцов из многоквартирного дома, в котором проживает мужчина. Позже им разрешили вернуться в свои квартиры.

Снаряд оказался безопасным

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Житель Озерска (Челябинская область) обнаружил в поле боеприпас и принес его к себе домой, из-за чего пришлось эвакуировать жильцов многоквартирного дома. Как сообщили URA.RU в управлении Росгвардии по Челябинской области, снаряд оказался безопасным. «Специалисты осмотрели находку и установили, что ей является 33 мм артиллерийский снаряд со следами коррозии. Опасности для жизни и здоровья граждан он не представляет», — уточнили в ведомстве. Мужчина пояснил, что нашел боеприпас в поле. До прибытия группы разминирования Росгвардии полицейские и сотрудники УФСБ вывели жильцов из многоквартирного дома, в котором проживает мужчина. Позже им разрешили вернуться в свои квартиры.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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