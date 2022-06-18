В Озерске дом эвакуировали из-за снаряда, который принес сосед

19 июня 2022 в 23:55 Размер текста - 17 +

Мужчина нашел боеприпас в поле Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Житель Озерска (Челябинская область) обнаружил в поле боеприпас и принес его к себе домой, из-за чего пришлось эвакуировать жильцов многоквартирного дома. Как сообщили URA.RU в управлении Росгвардии по Челябинской области, снаряд оказался безопасным. «Специалисты осмотрели находку и установили, что ей является 33 мм артиллерийский снаряд со следами коррозии. Опасности для жизни и здоровья граждан он не представляет», — уточнили в ведомстве. Мужчина пояснил, что нашел боеприпас в поле. До прибытия группы разминирования Росгвардии полицейские и сотрудники УФСБ вывели жильцов из многоквартирного дома, в котором проживает мужчина. Позже им разрешили вернуться в свои квартиры. Снаряд оказался безопасным Управление Росгвардии по Челябинской области Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог» .

Житель Озерска (Челябинская область) обнаружил в поле боеприпас и принес его к себе домой, из-за чего пришлось эвакуировать жильцов многоквартирного дома. Как сообщили URA.RU в управлении Росгвардии по Челябинской области, снаряд оказался безопасным. «Специалисты осмотрели находку и установили, что ей является 33 мм артиллерийский снаряд со следами коррозии. Опасности для жизни и здоровья граждан он не представляет», — уточнили в ведомстве. Мужчина пояснил, что нашел боеприпас в поле. До прибытия группы разминирования Росгвардии полицейские и сотрудники УФСБ вывели жильцов из многоквартирного дома, в котором проживает мужчина. Позже им разрешили вернуться в свои квартиры.