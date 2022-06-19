Соцзащиту просят заняться голодающей семьей депутата в Челябинске

По мнению коллеги, семья челябинского депутата Марселя Хазиева нуждается в продуктовых наборах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Власти Челябинска просят проверить, голодает ли семья депутата Центрального района города Марселя Хазиева и получает ли его семья положенные малообеспеченным выплаты. Соответствующий запрос направил в комитет по социальной политике мэрии депутат Тракторозаводского райсовета Александр Курочкин.

«Прошу вас провести проверку финансового неблагополучия семьи депутата Марселя Хазиева. В частности, установить: имеется ли у семьи возможность приобрести зимой теплые вещи; нуждается ли семья в продуктовых наборах; какие выплаты производились на семью в 2021 году», — говорится в документе, адресованном председателю комитета по соцполитике Ларисе Мошковой (есть в распоряжении URA.RU).

Как указывает Курочкин, согласно декларации его коллеги, в 2021 году на каждого члена семьи Хазиевых приходилось 5600 рублей в месяц — вдвое меньше официального прожиточного минимума. Сам глава семейства, исходя из официальных данных, является иждивенцем. По словам Курочкина, он не понимает, как на такие деньги можно содержать семью и ребенка, оплачивать счета за ЖКХ и нормально питаться. Почему и просит органы соцзащиты вплотную заняться семьей коллеги.

«Когда депутату нечем заняться, он лезет к чужому ребенку. Бесплатный совет Курочкину: учите матчасть. Уполномоченным заявителем могут быть только органы опеки, а не очередной бездельник», — заявил URA.RU Хазиев.