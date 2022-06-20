20 июня 2022

В ХМАО власти выкопали сирень, высаженную для ветеранов войны

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Из-за ремонта сетей пришлось выкопать сирень подаренную ветеранам Фото:

Администрация Покачей (ХМАО) получила порцию критики от горожан за старт ремонтной кампании инженерных сетей, в результате которой был испорчен подарок ветеранам Великой Отечественной войны. Речь идет о кустах сирени, высаженных в 2021 году во дворе одного из домов в рамках акции «Сад памяти». Об этом URA.RU рассказал один из жителей города.

«В прошлом году мы с активистами высаживали сирень для ветеранов в честь акции „Сад памяти“. А в этом году кустарник убрали и начали прокладывать там сети. Так зачем нужно было в прошлом году сажать, если в этом там ремонт планировался?», — задается вопросом житель Покачей.

В администрации Покачей не видят в случившемся трагедии и считают мнение жителей поспешным. «Кустарники которые были высажены в прошлом году, на данный момент пересажены, и после завершения ремонта все вернут на место», — сообщила первый заместитель главы Покачей Алена Ходулапова. Что же касается планов ремонтной компании, то ее решили проводить на этом участке только в этом году, после того, как в бюджете появились дополнительные средства.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске жители начали протестовать из-за строительства дома вместо парка. В мэрии планировали вырубить в центре города десятки деревьев и построить на их месте многоэтажный дом и парковки.

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Администрация Покачей (ХМАО) получила порцию критики от горожан за старт ремонтной кампании инженерных сетей, в результате которой был испорчен подарок ветеранам Великой Отечественной войны. Речь идет о кустах сирени, высаженных в 2021 году во дворе одного из домов в рамках акции «Сад памяти». Об этом URA.RU рассказал один из жителей города. «В прошлом году мы с активистами высаживали сирень для ветеранов в честь акции „Сад памяти“. А в этом году кустарник убрали и начали прокладывать там сети. Так зачем нужно было в прошлом году сажать, если в этом там ремонт планировался?», — задается вопросом житель Покачей. В администрации Покачей не видят в случившемся трагедии и считают мнение жителей поспешным. «Кустарники которые были высажены в прошлом году, на данный момент пересажены, и после завершения ремонта все вернут на место», — сообщила первый заместитель главы Покачей Алена Ходулапова. Что же касается планов ремонтной компании, то ее решили проводить на этом участке только в этом году, после того, как в бюджете появились дополнительные средства. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске жители начали протестовать из-за строительства дома вместо парка. В мэрии планировали вырубить в центре города десятки деревьев и построить на их месте многоэтажный дом и парковки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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