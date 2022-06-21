Тюменская порнозвезда рассказала, что смущает ее на съемках

21 июня 2022 в 18:01 Размер текста - 17 +

Лола Тейлор родилась в Ишиме Тюменской области Фото: Алексей Ярославцев © URA.RU Тюменская порнозвезда Лола Тейлор (Любовь Бушуева) комплексует из-за того, что ей приходится сниматься в кино для взрослых с другими девушками. Об этом она рассказала в своем блоге на Youtube. Ранее тюменка заявила о том, что после долгого перерыва решила вернуться в порноиндустрию. «Хотела вам немного рассказать про свои съемки. Вы знаете, что я давно не снималась. И раньше я чувствовала себя более уверенно. Сегодня, когда я поняла, что у меня будет два чувака — я уверена в себе. Потому что когда с девушками, у меня какие-то комплексы», — сообщила Тейлор в своем видеоблоге. Ранее Тейлор заявила о том, что на 2 месяца уезжает в Европу, чтобы принять участие в съемках серии фильмов для взрослых. Несколько дней она провела в Париже, где снимала квартиру за 4 тыс. евро в сутки. Сейчас Тейлор находится в Будапеште. Тюменская порнозвезда Лола Тейлор (Любовь Бушуева) родилась в Ишиме Тюменской области. Некоторое время она прожила в Свердловской области. Затем — переехала в Москву, где начала сниматься в кино для взрослых. Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

Тюменская порнозвезда Лола Тейлор (Любовь Бушуева) комплексует из-за того, что ей приходится сниматься в кино для взрослых с другими девушками. Об этом она рассказала в своем блоге на Youtube. Ранее тюменка заявила о том, что после долгого перерыва решила вернуться в порноиндустрию. «Хотела вам немного рассказать про свои съемки. Вы знаете, что я давно не снималась. И раньше я чувствовала себя более уверенно. Сегодня, когда я поняла, что у меня будет два чувака — я уверена в себе. Потому что когда с девушками, у меня какие-то комплексы», — сообщила Тейлор в своем видеоблоге. Ранее Тейлор заявила о том, что на 2 месяца уезжает в Европу, чтобы принять участие в съемках серии фильмов для взрослых. Несколько дней она провела в Париже, где снимала квартиру за 4 тыс. евро в сутки. Сейчас Тейлор находится в Будапеште. Тюменская порнозвезда Лола Тейлор (Любовь Бушуева) родилась в Ишиме Тюменской области. Некоторое время она прожила в Свердловской области. Затем — переехала в Москву, где начала сниматься в кино для взрослых.