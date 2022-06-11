В Перми в массовом ДТП с грузовиком пострадали 2 человека

12 июня 2022 в 21:21 Размер текста - 17 +

В результате ДТП с грузовиком травмы получили только находившееся в легковых автомобилях Фото: Илья Московец © URA.RU В крупной аварии с участием нескольких машин (легковых и одного большегруза) недалеко от Перми 12 июня пострадали двое человек. В пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю корреспонденту URA.RU рассказали, что ДТП произошло на подъезде к городу на автодороге м-7 Волга. «Со стороны микрорайона Парковый в направлении шоссе Космонавтов двигался грузовик Volvo. По предварительной информации, около 12:55 на 493 км трассы водитель [фуры] не выдержал безопасный скоростной режим, и совершил наезд на стоящий автомобиль Lada Kalina», — уточнили в ведомстве. После этого, грузовик отбросило на автомобили Renault Duster и Toyota Highlander. В результате, травмы получили пассажир Lada и водитель Toyota. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия. О том, что в Соликамске (Пермский край) 11 июня в столкновении с грузовиком погиб 42-летний водитель автомобиля УАЗ, URA.RU писало ранее. О смертельной аварии сообщили в городских соцсетях, факт корреспонденту агентства подтвердили в ГУ МВД Пермского края. Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

В крупной аварии с участием нескольких машин (легковых и одного большегруза) недалеко от Перми 12 июня пострадали двое человек. В пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю корреспонденту URA.RU рассказали, что ДТП произошло на подъезде к городу на автодороге м-7 Волга. «Со стороны микрорайона Парковый в направлении шоссе Космонавтов двигался грузовик Volvo. По предварительной информации, около 12:55 на 493 км трассы водитель [фуры] не выдержал безопасный скоростной режим, и совершил наезд на стоящий автомобиль Lada Kalina», — уточнили в ведомстве. После этого, грузовик отбросило на автомобили Renault Duster и Toyota Highlander. В результате, травмы получили пассажир Lada и водитель Toyota. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия. О том, что в Соликамске (Пермский край) 11 июня в столкновении с грузовиком погиб 42-летний водитель автомобиля УАЗ, URA.RU писало ранее. О смертельной аварии сообщили в городских соцсетях, факт корреспонденту агентства подтвердили в ГУ МВД Пермского края.