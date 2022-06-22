В Свердловской области мужчина умер от удара током

23 июня 2022 в 09:55 Размер текста - 17 +

Мужчина забрался на вагон поезда, а затем хватился за провода Фото: Анна Майорова © URA.RU Свердловская транспортная прокуратура начала проверку по поводу гибели свердловчанина от удара током. О несчастном случае сообщает пресс-служба ведомства. «23 июня в 3 часа 5 минут на 2 км 6 пк перегона ст. Шарташ-Лечебный Свердловской железной дороги мужчина залез на вагон грузового поезда и схватился за высоковольтный провод. В результате полученных повреждений потерпевший скончался», — сообщает прокуратура. Сейчас личность погибшего устанавливается. На место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов. Свердловская транспортная прокуратура проверит соблюдение законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Похожий случай произошел в 2021 году, когда мужчина забрался на вагон, где его ударило током, от чего тот скончался. Как тогда установило управление на транспорте по УрФО, погибший находился в состоянии наркотического опьянения. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Свердловская транспортная прокуратура начала проверку по поводу гибели свердловчанина от удара током. О несчастном случае сообщает пресс-служба ведомства. «23 июня в 3 часа 5 минут на 2 км 6 пк перегона ст. Шарташ-Лечебный Свердловской железной дороги мужчина залез на вагон грузового поезда и схватился за высоковольтный провод. В результате полученных повреждений потерпевший скончался», — сообщает прокуратура. Сейчас личность погибшего устанавливается. На место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов. Свердловская транспортная прокуратура проверит соблюдение законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Похожий случай произошел в 2021 году, когда мужчина забрался на вагон, где его ударило током, от чего тот скончался. Как тогда установило управление на транспорте по УрФО, погибший находился в состоянии наркотического опьянения.