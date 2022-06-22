22 июня 2022

В Свердловской области мужчина умер от удара током

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Мужчина забрался на вагон поезда, а затем хватился за провода Фото:

Свердловская транспортная прокуратура начала проверку по поводу гибели свердловчанина от удара током. О несчастном случае сообщает пресс-служба ведомства.

«23 июня в 3 часа 5 минут на 2 км 6 пк перегона ст. Шарташ-Лечебный Свердловской железной дороги мужчина залез на вагон грузового поезда и схватился за высоковольтный провод. В результате полученных повреждений потерпевший скончался», — сообщает прокуратура. Сейчас личность погибшего устанавливается.

На место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов. Свердловская транспортная прокуратура проверит соблюдение законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Похожий случай произошел в 2021 году, когда мужчина забрался на вагон, где его ударило током, от чего тот скончался. Как тогда установило управление на транспорте по УрФО, погибший находился в состоянии наркотического опьянения.

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Свердловская транспортная прокуратура начала проверку по поводу гибели свердловчанина от удара током. О несчастном случае сообщает пресс-служба ведомства. «23 июня в 3 часа 5 минут на 2 км 6 пк перегона ст. Шарташ-Лечебный Свердловской железной дороги мужчина залез на вагон грузового поезда и схватился за высоковольтный провод. В результате полученных повреждений потерпевший скончался», — сообщает прокуратура. Сейчас личность погибшего устанавливается. На место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов. Свердловская транспортная прокуратура проверит соблюдение законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Похожий случай произошел в 2021 году, когда мужчина забрался на вагон, где его ударило током, от чего тот скончался. Как тогда установило управление на транспорте по УрФО, погибший находился в состоянии наркотического опьянения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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