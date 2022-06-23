23 июня 2022

Челябинские вузы назвали самые престижные и дорогие специальности. Инфографика

© Служба новостей «URA.RU»
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Первый учебный день в Уральском федеральном университете после карантинных мер. Екатеринбург, приемная комиссия, уральский федеральный университет, высшее образование, гук урфу, урфу, набор на новые специальности, абитуриенты, студенты
Абитуриенты начали штурмовать университеты (фото из архива) Фото:

В Челябинской области стартовала приемная кампания-2022 и высшие учебные заведения начали штурмовать вчерашние выпускники. Крупнейшие челябинский вузы по запросу URA.RU составили рейтинг самых престижных и дорогих специальностей.

«У абитуриентов ЮУрГУ наиболее востребованы все двенадцать IT-направлений, связанных с управлением в технических системах, приборостроением, мехатронике, робототехнике и многие другие. У гуманитариев особой популярностью пользуется реклама и связи с общественностью, журналистика, история, туризм, гостиничное дело. Есть конкурс на все специальности, связанные с лингвистикой, языкознанием, международными отношениями, политологией и регионоведением», — сообщили URA.RU в пресс-службе крупнейшего вуза региона.

На все направления в ЮУрГУ есть бюджетные места. Стоимость обучения оставляет от 130 тыс. до 261 тыс. 700 рублей в год, в зависимости от выбранной специальности. В творческих специальностях в ЮУрГУ востребованы дизайн и архитектура. Это самое дорогое обучение в вузе и чтобы получить профессию дизайнера на коммерческом потоке, придется платить пресловутую 261 тыс. рублей в год.

«Стоимость обучения в ЧелГУ в этом году начинается от 125 тыс. 400 рублей за год. Самые дорогие специальности у факультета фундаментальной медицины — 174 тыс. 200 рублей. Это связано с использованием студентами инновационного оборудования. Вместе с тем, в университете действует уникальная дисконтная программа, которая предполагает скидки на обучение для поступающих с высокими средними баллами по ЕГЭ до 50%», — сообщили URA.RU в пресс-службе ЧелГУ.

В ЧелГУ отметили, что наибольший интерес абитуриенты традиционно показывают к математическим и IT-направлениям, стабильный конкурс при поступлении у лингвистов и филологов, биологов и международников. В этом году в вузе также ожидают повышенный интерес поступающих к факультету экологии. По результатам прошлогодней приемной кампании самый большой конкурс в ЧелГУ был на направления «Перевод и переводоведение», «Юриспруденция», «Международные отношения», «Журналистика», «Управление персоналом», «Экономика» и «Правоохранительная деятельность».

В ЮУГМУ (Южно-Уральский государственный медицинский университет) стоимость обучения составляет от 150 тыс. 950 рублей в год. Самым популярным является факультет «Лечебное дело» с ежегодной стоимостью 183 тыс. 500 рублей. И как в большинстве медицинских вузах, самая дорогая образовательная услуга, это выучиться на стоматолога — 204 тыс. 850 рублей за год.

«В этом году количество бюджетных мест на медицинские специальности только увеличивается: их станет 547 (в 2021- 545). Места, оплачиваемые за счет средств федерального бюджета, перераспределились: в 2022 году выделено 11 бюджетных мест на „Клиническую психологию“ (в 2021 году были только платные места). Предполагаем, что количество целевых мест для будущих медиков будет не менее 75% от всех бюджетных мест — идет тенденция к увеличению целевых мест», — сообщили в ЮУГМУ.

Проходные баллы в ЮУГМУ формируются по итогам приемной кампании, но у каждой специальности есть свой проходной балл, причем отдельно в каждом конкурсе (бюджет, коммерция или конкурс на целевые места). Среднего проходного балла в медвузе не бывает. Например, в 2021 году проходной балл на «Лечебное дело» (бюджет) составил 203, «Лечебное дело» (коммерция) — 150. На «Стоматологию» (бюджет) — 294, «Стоматология» (коммерция) -183.

В Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом университете (ЮУрГГПУ) наиболее востребованными стали несколько направления: факультет иностранных языков, филологический и исторический. Стоимость обучения на бакалавриат составляет 120 тыс. 325 рублей в год. На все специальности вуза имеются бюджетные места. В среднем конкурс по вузу достигает более 11 человек на бюджетное место.

В Южно-Уральском государственном аграрном университете (ЮУрГАУ) стоимость обучения составляет 153 тыс. 725 рублей (на бакалавриат и специалитет) и 164 тыс. рублей стоит магистратура. Самые популярные направления у аграриев — «Электроэнергетика и электротехника», «Наземные транспортно-технологические средства», «Ветеринария» и «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции».

Подводя итоги, самое дорогое обучение в регионе, почти в несколько сотен тысяч рублей в год, оказалось в ЮУрГУ. А самые демократичные цены на дневном обучении — в педагогическом и аграрном вузах.

Повышение доступности российского высшего образования — одна из целевых задач, стоящих перед руководством страны. Ежегодно в ведущих вузах России увеличивается количество профильных направлений, появляются новые форматы обучения и растет число бюджетных мест. Благодаря этому ежегодно в стране появляются сотни молодых высококвалифицированных специалистов.

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В Челябинской области стартовала приемная кампания-2022 и высшие учебные заведения начали штурмовать вчерашние выпускники. Крупнейшие челябинский вузы по запросу URA.RU составили рейтинг самых престижных и дорогих специальностей. «У абитуриентов ЮУрГУ наиболее востребованы все двенадцать IT-направлений, связанных с управлением в технических системах, приборостроением, мехатронике, робототехнике и многие другие. У гуманитариев особой популярностью пользуется реклама и связи с общественностью, журналистика, история, туризм, гостиничное дело. Есть конкурс на все специальности, связанные с лингвистикой, языкознанием, международными отношениями, политологией и регионоведением», — сообщили URA.RU в пресс-службе крупнейшего вуза региона. На все направления в ЮУрГУ есть бюджетные места. Стоимость обучения оставляет от 130 тыс. до 261 тыс. 700 рублей в год, в зависимости от выбранной специальности. В творческих специальностях в ЮУрГУ востребованы дизайн и архитектура. Это самое дорогое обучение в вузе и чтобы получить профессию дизайнера на коммерческом потоке, придется платить пресловутую 261 тыс. рублей в год. «Стоимость обучения в ЧелГУ в этом году начинается от 125 тыс. 400 рублей за год. Самые дорогие специальности у факультета фундаментальной медицины — 174 тыс. 200 рублей. Это связано с использованием студентами инновационного оборудования. Вместе с тем, в университете действует уникальная дисконтная программа, которая предполагает скидки на обучение для поступающих с высокими средними баллами по ЕГЭ до 50%», — сообщили URA.RU в пресс-службе ЧелГУ. В ЧелГУ отметили, что наибольший интерес абитуриенты традиционно показывают к математическим и IT-направлениям, стабильный конкурс при поступлении у лингвистов и филологов, биологов и международников. В этом году в вузе также ожидают повышенный интерес поступающих к факультету экологии. По результатам прошлогодней приемной кампании самый большой конкурс в ЧелГУ был на направления «Перевод и переводоведение», «Юриспруденция», «Международные отношения», «Журналистика», «Управление персоналом», «Экономика» и «Правоохранительная деятельность». В ЮУГМУ (Южно-Уральский государственный медицинский университет) стоимость обучения составляет от 150 тыс. 950 рублей в год. Самым популярным является факультет «Лечебное дело» с ежегодной стоимостью 183 тыс. 500 рублей. И как в большинстве медицинских вузах, самая дорогая образовательная услуга, это выучиться на стоматолога — 204 тыс. 850 рублей за год. «В этом году количество бюджетных мест на медицинские специальности только увеличивается: их станет 547 (в 2021- 545). Места, оплачиваемые за счет средств федерального бюджета, перераспределились: в 2022 году выделено 11 бюджетных мест на „Клиническую психологию“ (в 2021 году были только платные места). Предполагаем, что количество целевых мест для будущих медиков будет не менее 75% от всех бюджетных мест — идет тенденция к увеличению целевых мест», — сообщили в ЮУГМУ. Проходные баллы в ЮУГМУ формируются по итогам приемной кампании, но у каждой специальности есть свой проходной балл, причем отдельно в каждом конкурсе (бюджет, коммерция или конкурс на целевые места). Среднего проходного балла в медвузе не бывает. Например, в 2021 году проходной балл на «Лечебное дело» (бюджет) составил 203, «Лечебное дело» (коммерция) — 150. На «Стоматологию» (бюджет) — 294, «Стоматология» (коммерция) -183. В Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом университете (ЮУрГГПУ) наиболее востребованными стали несколько направления: факультет иностранных языков, филологический и исторический. Стоимость обучения на бакалавриат составляет 120 тыс. 325 рублей в год. На все специальности вуза имеются бюджетные места. В среднем конкурс по вузу достигает более 11 человек на бюджетное место. В Южно-Уральском государственном аграрном университете (ЮУрГАУ) стоимость обучения составляет 153 тыс. 725 рублей (на бакалавриат и специалитет) и 164 тыс. рублей стоит магистратура. Самые популярные направления у аграриев — «Электроэнергетика и электротехника», «Наземные транспортно-технологические средства», «Ветеринария» и «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции». Подводя итоги, самое дорогое обучение в регионе, почти в несколько сотен тысяч рублей в год, оказалось в ЮУрГУ. А самые демократичные цены на дневном обучении — в педагогическом и аграрном вузах. Повышение доступности российского высшего образования — одна из целевых задач, стоящих перед руководством страны. Ежегодно в ведущих вузах России увеличивается количество профильных направлений, появляются новые форматы обучения и растет число бюджетных мест. Благодаря этому ежегодно в стране появляются сотни молодых высококвалифицированных специалистов.
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