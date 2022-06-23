Челябинские вузы назвали самые престижные и дорогие специальности. Инфографика

24 июня 2022 в 18:11 Размер текста - 17 +

Абитуриенты начали штурмовать университеты (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Челябинской области стартовала приемная кампания-2022 и высшие учебные заведения начали штурмовать вчерашние выпускники. Крупнейшие челябинский вузы по запросу URA.RU составили рейтинг самых престижных и дорогих специальностей. «У абитуриентов ЮУрГУ наиболее востребованы все двенадцать IT-направлений, связанных с управлением в технических системах, приборостроением, мехатронике, робототехнике и многие другие. У гуманитариев особой популярностью пользуется реклама и связи с общественностью, журналистика, история, туризм, гостиничное дело. Есть конкурс на все специальности, связанные с лингвистикой, языкознанием, международными отношениями, политологией и регионоведением», — сообщили URA.RU в пресс-службе крупнейшего вуза региона. На все направления в ЮУрГУ есть бюджетные места. Стоимость обучения оставляет от 130 тыс. до 261 тыс. 700 рублей в год, в зависимости от выбранной специальности. В творческих специальностях в ЮУрГУ востребованы дизайн и архитектура. Это самое дорогое обучение в вузе и чтобы получить профессию дизайнера на коммерческом потоке, придется платить пресловутую 261 тыс. рублей в год. «Стоимость обучения в ЧелГУ в этом году начинается от 125 тыс. 400 рублей за год. Самые дорогие специальности у факультета фундаментальной медицины — 174 тыс. 200 рублей. Это связано с использованием студентами инновационного оборудования. Вместе с тем, в университете действует уникальная дисконтная программа, которая предполагает скидки на обучение для поступающих с высокими средними баллами по ЕГЭ до 50%», — сообщили URA.RU в пресс-службе ЧелГУ. В ЧелГУ отметили, что наибольший интерес абитуриенты традиционно показывают к математическим и IT-направлениям, стабильный конкурс при поступлении у лингвистов и филологов, биологов и международников. В этом году в вузе также ожидают повышенный интерес поступающих к факультету экологии. По результатам прошлогодней приемной кампании самый большой конкурс в ЧелГУ был на направления «Перевод и переводоведение», «Юриспруденция», «Международные отношения», «Журналистика», «Управление персоналом», «Экономика» и «Правоохранительная деятельность». В ЮУГМУ (Южно-Уральский государственный медицинский университет) стоимость обучения составляет от 150 тыс. 950 рублей в год. Самым популярным является факультет «Лечебное дело» с ежегодной стоимостью 183 тыс. 500 рублей. И как в большинстве медицинских вузах, самая дорогая образовательная услуга, это выучиться на стоматолога — 204 тыс. 850 рублей за год. «В этом году количество бюджетных мест на медицинские специальности только увеличивается: их станет 547 (в 2021- 545). Места, оплачиваемые за счет средств федерального бюджета, перераспределились: в 2022 году выделено 11 бюджетных мест на „Клиническую психологию“ (в 2021 году были только платные места). Предполагаем, что количество целевых мест для будущих медиков будет не менее 75% от всех бюджетных мест — идет тенденция к увеличению целевых мест», — сообщили в ЮУГМУ. Проходные баллы в ЮУГМУ формируются по итогам приемной кампании, но у каждой специальности есть свой проходной балл, причем отдельно в каждом конкурсе (бюджет, коммерция или конкурс на целевые места). Среднего проходного балла в медвузе не бывает. Например, в 2021 году проходной балл на «Лечебное дело» (бюджет) составил 203, «Лечебное дело» (коммерция) — 150. На «Стоматологию» (бюджет) — 294, «Стоматология» (коммерция) -183. В Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом университете (ЮУрГГПУ) наиболее востребованными стали несколько направления: факультет иностранных языков, филологический и исторический. Стоимость обучения на бакалавриат составляет 120 тыс. 325 рублей в год. На все специальности вуза имеются бюджетные места. В среднем конкурс по вузу достигает более 11 человек на бюджетное место. В Южно-Уральском государственном аграрном университете (ЮУрГАУ) стоимость обучения составляет 153 тыс. 725 рублей (на бакалавриат и специалитет) и 164 тыс. рублей стоит магистратура. Самые популярные направления у аграриев — «Электроэнергетика и электротехника», «Наземные транспортно-технологические средства», «Ветеринария» и «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции». Подводя итоги, самое дорогое обучение в регионе, почти в несколько сотен тысяч рублей в год, оказалось в ЮУрГУ. А самые демократичные цены на дневном обучении — в педагогическом и аграрном вузах. Повышение доступности российского высшего образования — одна из целевых задач, стоящих перед руководством страны. Ежегодно в ведущих вузах России увеличивается количество профильных направлений, появляются новые форматы обучения и растет число бюджетных мест. Благодаря этому ежегодно в стране появляются сотни молодых высококвалифицированных специалистов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог» .

В Челябинской области стартовала приемная кампания-2022 и высшие учебные заведения начали штурмовать вчерашние выпускники. Крупнейшие челябинский вузы по запросу URA.RU составили рейтинг самых престижных и дорогих специальностей. «У абитуриентов ЮУрГУ наиболее востребованы все двенадцать IT-направлений, связанных с управлением в технических системах, приборостроением, мехатронике, робототехнике и многие другие. У гуманитариев особой популярностью пользуется реклама и связи с общественностью, журналистика, история, туризм, гостиничное дело. Есть конкурс на все специальности, связанные с лингвистикой, языкознанием, международными отношениями, политологией и регионоведением», — сообщили URA.RU в пресс-службе крупнейшего вуза региона. На все направления в ЮУрГУ есть бюджетные места. Стоимость обучения оставляет от 130 тыс. до 261 тыс. 700 рублей в год, в зависимости от выбранной специальности. В творческих специальностях в ЮУрГУ востребованы дизайн и архитектура. Это самое дорогое обучение в вузе и чтобы получить профессию дизайнера на коммерческом потоке, придется платить пресловутую 261 тыс. рублей в год. «Стоимость обучения в ЧелГУ в этом году начинается от 125 тыс. 400 рублей за год. Самые дорогие специальности у факультета фундаментальной медицины — 174 тыс. 200 рублей. Это связано с использованием студентами инновационного оборудования. Вместе с тем, в университете действует уникальная дисконтная программа, которая предполагает скидки на обучение для поступающих с высокими средними баллами по ЕГЭ до 50%», — сообщили URA.RU в пресс-службе ЧелГУ. В ЧелГУ отметили, что наибольший интерес абитуриенты традиционно показывают к математическим и IT-направлениям, стабильный конкурс при поступлении у лингвистов и филологов, биологов и международников. В этом году в вузе также ожидают повышенный интерес поступающих к факультету экологии. По результатам прошлогодней приемной кампании самый большой конкурс в ЧелГУ был на направления «Перевод и переводоведение», «Юриспруденция», «Международные отношения», «Журналистика», «Управление персоналом», «Экономика» и «Правоохранительная деятельность». В ЮУГМУ (Южно-Уральский государственный медицинский университет) стоимость обучения составляет от 150 тыс. 950 рублей в год. Самым популярным является факультет «Лечебное дело» с ежегодной стоимостью 183 тыс. 500 рублей. И как в большинстве медицинских вузах, самая дорогая образовательная услуга, это выучиться на стоматолога — 204 тыс. 850 рублей за год. «В этом году количество бюджетных мест на медицинские специальности только увеличивается: их станет 547 (в 2021- 545). Места, оплачиваемые за счет средств федерального бюджета, перераспределились: в 2022 году выделено 11 бюджетных мест на „Клиническую психологию“ (в 2021 году были только платные места). Предполагаем, что количество целевых мест для будущих медиков будет не менее 75% от всех бюджетных мест — идет тенденция к увеличению целевых мест», — сообщили в ЮУГМУ. Проходные баллы в ЮУГМУ формируются по итогам приемной кампании, но у каждой специальности есть свой проходной балл, причем отдельно в каждом конкурсе (бюджет, коммерция или конкурс на целевые места). Среднего проходного балла в медвузе не бывает. Например, в 2021 году проходной балл на «Лечебное дело» (бюджет) составил 203, «Лечебное дело» (коммерция) — 150. На «Стоматологию» (бюджет) — 294, «Стоматология» (коммерция) -183. В Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом университете (ЮУрГГПУ) наиболее востребованными стали несколько направления: факультет иностранных языков, филологический и исторический. Стоимость обучения на бакалавриат составляет 120 тыс. 325 рублей в год. На все специальности вуза имеются бюджетные места. В среднем конкурс по вузу достигает более 11 человек на бюджетное место. В Южно-Уральском государственном аграрном университете (ЮУрГАУ) стоимость обучения составляет 153 тыс. 725 рублей (на бакалавриат и специалитет) и 164 тыс. рублей стоит магистратура. Самые популярные направления у аграриев — «Электроэнергетика и электротехника», «Наземные транспортно-технологические средства», «Ветеринария» и «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции». Подводя итоги, самое дорогое обучение в регионе, почти в несколько сотен тысяч рублей в год, оказалось в ЮУрГУ. А самые демократичные цены на дневном обучении — в педагогическом и аграрном вузах. Повышение доступности российского высшего образования — одна из целевых задач, стоящих перед руководством страны. Ежегодно в ведущих вузах России увеличивается количество профильных направлений, появляются новые форматы обучения и растет число бюджетных мест. Благодаря этому ежегодно в стране появляются сотни молодых высококвалифицированных специалистов.