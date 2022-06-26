26 июня 2022
25 июня 2022
24 июня 2022

В ходе «разборки» пермяк забил камнями потерпевшего

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Малышевское изумрудно-бериллиевое месторождение Мариинский прииск. Свердловская область, добыча руды, изумруд, драгоценный камень, добыча драгоценных камней, месторождение изумрудов
Нападавший обвиняется в совершении преступления за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия Фото:

Злоумышленник сначала закидал камнями мужчину, с которым у него возник конфликт, после чего взял один в руку, подбежал и ударил оппонента по голове. Инцидент произошел в вечернее время возле кафе Индустриального района города Перми, сообщила пресс-служба СУ СКРФ по Пермскому краю.

«Для выяснения отношений мужчины вышли на улицу. В это время обвиняемый вышел следом за ними и начал кидать в мужчин камнями. Вооружившись камнем, он подбежал к одному из них и нанес удар по голове потерпевшего. С полученной травмой мужчина был госпитализирован в медицинское учреждение», — написано на сайте ведомства.

Нападавший заключен под стражу. Следственные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего, продолжаются.

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Злоумышленник сначала закидал камнями мужчину, с которым у него возник конфликт, после чего взял один в руку, подбежал и ударил оппонента по голове. Инцидент произошел в вечернее время возле кафе Индустриального района города Перми, сообщила пресс-служба СУ СКРФ по Пермскому краю. «Для выяснения отношений мужчины вышли на улицу. В это время обвиняемый вышел следом за ними и начал кидать в мужчин камнями. Вооружившись камнем, он подбежал к одному из них и нанес удар по голове потерпевшего. С полученной травмой мужчина был госпитализирован в медицинское учреждение», — написано на сайте ведомства. Нападавший заключен под стражу. Следственные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего, продолжаются.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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