Умер легендарный свердловский политик. Он работал с Ельциным и Чернецким

27 июня 2022 в 13:26 Размер текста - 17 +

Виктор Попов скончался на 82-м году жизни Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На 82-м году жизни скончался бывший замглавы Екатеринбурга (1992-2004), заслуженный строитель РФ Виктор Попов. Эту информацию URA.RU подтвердил первый вице-спикер свердловского заксобрания, экс-мэр города Аркадий Чернецкий, близко знавший политика. «Да, Виктора Васильевича вчера [26 июня] не стало. Сейчас согласовывается [дата и место прощания], пока они точно неизвестны», — кратко пояснил агентству Чернецкий. По предварительным данным, Попов ушел из жизни из-за проблем со здоровьем — в последние годы бывший чиновник серьезно болел. Попов был одним из членов команды Аркадия Чернецкого, руководившего Екатеринбургом с 1992 по 2010 год. В статусе замглавы Попов курировал вопросы строительства, а до этого, с 1987 по 1992-й, служил заместителем председателя Свердловского горисполкома. В 1970-е политик поработал под началом Бориса Ельцина: будущий президент РФ возглавлял отдел строительства Свердловского обкома КПСС, а Попов был инструктором отдела. Попову присвоено звание заслуженного строителя России, также он награжден почетным знаком «За заслуги перед городом Екатеринбургом». В апреле Попову исполнился 81 год. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

На 82-м году жизни скончался бывший замглавы Екатеринбурга (1992-2004), заслуженный строитель РФ Виктор Попов. Эту информацию URA.RU подтвердил первый вице-спикер свердловского заксобрания, экс-мэр города Аркадий Чернецкий, близко знавший политика. «Да, Виктора Васильевича вчера [26 июня] не стало. Сейчас согласовывается [дата и место прощания], пока они точно неизвестны», — кратко пояснил агентству Чернецкий. По предварительным данным, Попов ушел из жизни из-за проблем со здоровьем — в последние годы бывший чиновник серьезно болел. Попов был одним из членов команды Аркадия Чернецкого, руководившего Екатеринбургом с 1992 по 2010 год. В статусе замглавы Попов курировал вопросы строительства, а до этого, с 1987 по 1992-й, служил заместителем председателя Свердловского горисполкома. В 1970-е политик поработал под началом Бориса Ельцина: будущий президент РФ возглавлял отдел строительства Свердловского обкома КПСС, а Попов был инструктором отдела. Попову присвоено звание заслуженного строителя России, также он награжден почетным знаком «За заслуги перед городом Екатеринбургом». В апреле Попову исполнился 81 год.