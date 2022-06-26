26 июня 2022

Умер легендарный свердловский политик. Он работал с Ельциным и Чернецким

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Акция «Защитим память героев» в честь 23 февраля. Курган, акция памяти, гвоздики, возложение цветов, цветы, похороны
Виктор Попов скончался на 82-м году жизни Фото:

На 82-м году жизни скончался бывший замглавы Екатеринбурга (1992-2004), заслуженный строитель РФ Виктор Попов. Эту информацию URA.RU подтвердил первый вице-спикер свердловского заксобрания, экс-мэр города Аркадий Чернецкий, близко знавший политика.

«Да, Виктора Васильевича вчера [26 июня] не стало. Сейчас согласовывается [дата и место прощания], пока они точно неизвестны», — кратко пояснил агентству Чернецкий. По предварительным данным, Попов ушел из жизни из-за проблем со здоровьем — в последние годы бывший чиновник серьезно болел.

Попов был одним из членов команды Аркадия Чернецкого, руководившего Екатеринбургом с 1992 по 2010 год. В статусе замглавы Попов курировал вопросы строительства, а до этого, с 1987 по 1992-й, служил заместителем председателя Свердловского горисполкома. В 1970-е политик поработал под началом Бориса Ельцина: будущий президент РФ возглавлял отдел строительства Свердловского обкома КПСС, а Попов был инструктором отдела.

Попову присвоено звание заслуженного строителя России, также он награжден почетным знаком «За заслуги перед городом Екатеринбургом». В апреле Попову исполнился 81 год.

Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво».

На 82-м году жизни скончался бывший замглавы Екатеринбурга (1992-2004), заслуженный строитель РФ Виктор Попов. Эту информацию URA.RU подтвердил первый вице-спикер свердловского заксобрания, экс-мэр города Аркадий Чернецкий, близко знавший политика. «Да, Виктора Васильевича вчера [26 июня] не стало. Сейчас согласовывается [дата и место прощания], пока они точно неизвестны», — кратко пояснил агентству Чернецкий. По предварительным данным, Попов ушел из жизни из-за проблем со здоровьем — в последние годы бывший чиновник серьезно болел. Попов был одним из членов команды Аркадия Чернецкого, руководившего Екатеринбургом с 1992 по 2010 год. В статусе замглавы Попов курировал вопросы строительства, а до этого, с 1987 по 1992-й, служил заместителем председателя Свердловского горисполкома. В 1970-е политик поработал под началом Бориса Ельцина: будущий президент РФ возглавлял отдел строительства Свердловского обкома КПСС, а Попов был инструктором отдела. Попову присвоено звание заслуженного строителя России, также он награжден почетным знаком «За заслуги перед городом Екатеринбургом». В апреле Попову исполнился 81 год.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...