Адвоката отказались пускать к осужденной в свердловскую колонию

Владимир Дедов заявил, что поведение сотрудников колонии было незаконным Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Адвокат Владимир Дедов заявил, что ему незаконно запретили видеться с женщиной, находящейся в исправительной колонии №6 в Нижнем Тагиле. Об инциденте он рассказал в разговоре с журналистом URA.RU.

«Я приехал в колонию, чтобы оказать помощь своей подзащитной (ко мне обратились ее родственники). Сотрудница колонии пояснила, что выводить осужденную они не будут и под видеозапись ознакомила меня с копией заявления, якобы составленного осужденной», — рассказал адвокат.

Он попытался объяснить, что поведение сотрудницы нарушает закон, однако адвоката заверили, что отказ в личной встрече обусловлен нежеланием самой заключенной. «Копия заявления не может являться подтверждением отказа от адвоката. Откуда мне знать, что писала именно осужденная и добровольно?» — объяснил Дедов, желавший лично убедиться в отказе от защиты.

Он посчитал, что сотрудники колонии боятся, что осужденная расскажет о допускающихся нарушениях. По словам Дедова, осужденные часто жалуются на переработки и условия труда, с которыми предположительно может сталкиваться и его подзащитная.

Дедов заявил, что сотрудник колонии не прислушалась к его словам. «Мы к ней подошли, она сказала „Мне не нужно [защиты]“. Нет у нее желания с вами встречаться», — процитировал Дедов сотрудницу, отметив, что она должна руководствоваться законом и обеспечить встречу, а не желанием кого-либо.

URA.RU обратилось в пресс-службу ГУ ФСИН по Свердловской области. «Адвоката не пустили на основании предоставленного заявления осужденной. Услуги адвоката предоставляются по желанию человека», — объяснил сотрудник пресс-службы, уточнив, что никакого нарушения допущено не было.

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