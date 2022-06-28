Раненных в спецоперации навестили сотрудники свердловского МВД

Ветераны госпиталя свердловского главка МВД навестили раненых бойцов Фото: глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых

В Екатеринбурге раненных участников спецоперации на Украине навестил совет ветеранов медико-санитарной части свердловского главка МВД и сотрудники УМВД по Екатеринбургу. Об этом URA.RU сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Делегацию возглавила председатель совета Майя Херхеулидзе.

«Гости принесли в подарок храбрым защитникам Отечества фруктовые наборы и письма детей сотрудников полиции с пожеланиями скорейшего выздоровления и со словами благодарности в адрес военнослужащих за их подвиг. Не менее приятным сюрпризом для солдат стал небольшой концерт художественной самодеятельности. Пациенты медицинского учреждения с удовольствием слушали, подпевали и хлопали артистам», — рассказал URA.RU Валерий Горелых.

Ранее URA.RU сообщало, что российский актер театра и кино Сергей Безруков приехал с концертом в 354-й военный клинический госпиталь Центрального военного округа (ЦВО) Екатеринбурга. Ранее в этот госпиталь приезжал заслуженный артист РФ Григорий Лепс. Певец навестил солдат, подарил военнослужащим диски с песнями и раздал автографы.

Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых

Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых