Раненных в спецоперации навестили сотрудники свердловского МВД

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Ветераны госпиталя свердловского главка МВД навестили раненых бойцов Фото:

В Екатеринбурге раненных участников спецоперации на Украине навестил совет ветеранов медико-санитарной части свердловского главка МВД и сотрудники УМВД по Екатеринбургу. Об этом URA.RU сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Делегацию возглавила председатель совета Майя Херхеулидзе.

«Гости принесли в подарок храбрым защитникам Отечества фруктовые наборы и письма детей сотрудников полиции с пожеланиями скорейшего выздоровления и со словами благодарности в адрес военнослужащих за их подвиг. Не менее приятным сюрпризом для солдат стал небольшой концерт художественной самодеятельности. Пациенты медицинского учреждения с удовольствием слушали, подпевали и хлопали артистам», — рассказал URA.RU Валерий Горелых.

Ранее URA.RU сообщало, что российский актер театра и кино Сергей Безруков приехал с концертом в 354-й военный клинический госпиталь Центрального военного округа (ЦВО) Екатеринбурга. Ранее в этот госпиталь приезжал заслуженный артист РФ Григорий Лепс. Певец навестил солдат, подарил военнослужащим диски с песнями и раздал автографы.

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В Екатеринбурге раненных участников спецоперации на Украине навестил совет ветеранов медико-санитарной части свердловского главка МВД и сотрудники УМВД по Екатеринбургу. Об этом URA.RU сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Делегацию возглавила председатель совета Майя Херхеулидзе. «Гости принесли в подарок храбрым защитникам Отечества фруктовые наборы и письма детей сотрудников полиции с пожеланиями скорейшего выздоровления и со словами благодарности в адрес военнослужащих за их подвиг. Не менее приятным сюрпризом для солдат стал небольшой концерт художественной самодеятельности. Пациенты медицинского учреждения с удовольствием слушали, подпевали и хлопали артистам», — рассказал URA.RU Валерий Горелых. Ранее URA.RU сообщало, что российский актер театра и кино Сергей Безруков приехал с концертом в 354-й военный клинический госпиталь Центрального военного округа (ЦВО) Екатеринбурга. Ранее в этот госпиталь приезжал заслуженный артист РФ Григорий Лепс. Певец навестил солдат, подарил военнослужащим диски с песнями и раздал автографы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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