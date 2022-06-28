Куйвашев сыграл с подчиненными в волейбол на элитной базе отдыха. Видео

28 июня 2022 в 19:49 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев сыграл с коллегами в волейбол Фото: Анна Майорова © URA.RU Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сыграл с подчиненными в волейбол в санатории «Гранатовая бухта» под Сысертью. В своих соцсетях региональный глава поделился видео из спортивного зала. «Видео для тех, кто переживал за мою ногу — наконец, она перестала болеть, и я могу вернуться в спорт», — написал глава региона в своем telegram-канале. Речь идет о травме ноги, полученной Куйвашевым в сентябре 2021 года. Впервые о травме губернатора URA.RU сообщило 17 сентября. Глава региона появлялся на публике с тростью на следующий, но утверждал, что повреждение несерьезное. Точные обстоятельства инцидента не раскрывались. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сыграл с подчиненными в волейбол в санатории «Гранатовая бухта» под Сысертью. В своих соцсетях региональный глава поделился видео из спортивного зала. «Видео для тех, кто переживал за мою ногу — наконец, она перестала болеть, и я могу вернуться в спорт», — написал глава региона в своем telegram-канале. Речь идет о травме ноги, полученной Куйвашевым в сентябре 2021 года. Впервые о травме губернатора URA.RU сообщило 17 сентября. Глава региона появлялся на публике с тростью на следующий, но утверждал, что повреждение несерьезное. Точные обстоятельства инцидента не раскрывались.