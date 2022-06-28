Куйвашев сыграл с подчиненными в волейбол на элитной базе отдыха. Видео

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Уборка территории детской больницы №9. Екатеринбург , куйвашев евгений
Евгений Куйвашев сыграл с коллегами в волейбол Фото:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сыграл с подчиненными в волейбол в санатории «Гранатовая бухта» под Сысертью. В своих соцсетях региональный глава поделился видео из спортивного зала.

«Видео для тех, кто переживал за мою ногу — наконец, она перестала болеть, и я могу вернуться в спорт», — написал глава региона в своем telegram-канале. Речь идет о травме ноги, полученной Куйвашевым в сентябре 2021 года.

Впервые о травме губернатора URA.RU сообщило 17 сентября. Глава региона появлялся на публике с тростью на следующий, но утверждал, что повреждение несерьезное. Точные обстоятельства инцидента не раскрывались.

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сыграл с подчиненными в волейбол в санатории «Гранатовая бухта» под Сысертью. В своих соцсетях региональный глава поделился видео из спортивного зала. «Видео для тех, кто переживал за мою ногу — наконец, она перестала болеть, и я могу вернуться в спорт», — написал глава региона в своем telegram-канале. Речь идет о травме ноги, полученной Куйвашевым в сентябре 2021 года. Впервые о травме губернатора URA.RU сообщило 17 сентября. Глава региона появлялся на публике с тростью на следующий, но утверждал, что повреждение несерьезное. Точные обстоятельства инцидента не раскрывались.
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© Служба новостей «URA.RU»
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