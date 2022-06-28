Женщин в Пермском крае оказалось гораздо больше, чем мужчин

По статистике в Прикамье женщин на 8% больше, чем мужчин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Пермском крае проживает на 8% женщин больше, чем мужчин. Такие данные привел Пермьстат на своем сайте.

«На начало 2022 года в Прикамье фиксируется значительное превышение численности женщин (54% от общей численности) над численностью мужчин. На 1000 мужчин приходится 1175 женщин», — говорится в документе ведомства.

Заметное и устойчивое преобладание числа женщин над числом мужчин отмечается с 36-летнего возраста. Это связано с более высокой мужской смертностью. Всего по оценке Пермьстата, численность постоянного населения Пермского края на 1 января 2022 года составила 2 556,9 тысяч человек.

Стоит отметить также, что продолжает снижаться рождаемость в крае — с 2016 года. Это — следствие устойчивого сокращения численности женщин фертильного возраста (15-49 лет). За прошедший год рождаемость уменьшилась на 1,3%.

Ранее URA.RU сообщало, что годовая смертность в Прикамье увеличилась. За январь—ноябрь 2021 года в крае умерло на 4 699 человек больше, чем за тот же период годом ранее.