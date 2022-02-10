10 февраля 2022

Годовая смертность в Пермском крае выросла на тысячи человек

© Служба новостей «URA.RU»
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Подборка фотографий в период самоизоляции 28.04.20 в Перми, крест, могила, надгробие, кладбище, северное кладбище пермь
Смертность в Пермском крае растет с каждым годом Фото:

За январь—ноябрь 2021 года в Пермском крае умерло на 4 699 человек больше, чем за тот же период годом ранее. При этом родилось на 346 пермяков меньше, свидетельствуют данные Пермьстата.

«Развитие демографической ситуации в январе—ноябре 2021 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года характеризовалось уменьшением числа родившихся и ростом числа умерших. Результатом анализируемого периода стала естественная убыль населения Пермского края», — говорится в отчете на сайте ведомства. Естественная убыль составила 17 716 человек (12 671 человек в 2020 году).

Сократилось число жителей Пермского края и за счет миграционного оттока, который составил 2 908 человек (4 016 в 2020 году). Пермяки предпочитают уезжать в Краснодарский край (843), Московскую область (569) и Москву (253), Свердловскую (548) и Тюменскую (243) области, а также Удмуртию (338) и Башкортостан (311). Приезжают в Прикамье в основном из Таджикистана (1578).

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За январь—ноябрь 2021 года в Пермском крае умерло на 4 699 человек больше, чем за тот же период годом ранее. При этом родилось на 346 пермяков меньше, свидетельствуют данные Пермьстата. «Развитие демографической ситуации в январе—ноябре 2021 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года характеризовалось уменьшением числа родившихся и ростом числа умерших. Результатом анализируемого периода стала естественная убыль населения Пермского края», — говорится в отчете на сайте ведомства. Естественная убыль составила 17 716 человек (12 671 человек в 2020 году). Сократилось число жителей Пермского края и за счет миграционного оттока, который составил 2 908 человек (4 016 в 2020 году). Пермяки предпочитают уезжать в Краснодарский край (843), Московскую область (569) и Москву (253), Свердловскую (548) и Тюменскую (243) области, а также Удмуртию (338) и Башкортостан (311). Приезжают в Прикамье в основном из Таджикистана (1578).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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