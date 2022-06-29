Свердловский депутат починил навес в доме инвалида

Депутат Владимир Смирнов помог пенсионеру-инвалиду починить навес в его доме Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Депутат Законодательного собрания Свердловской области Владимир Смирнов помог починить навес при в ходе в дом 72-летнего инвалида. Об этом Смирнов сообщили на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте».

«Починить или демонтировать навес в силу возраста и особенностей по здоровью пенсионер самостоятельно не смог. В течении трех дней выполнили все необходимы работы», — рассказал депутат.

К Смирнову обратились представители прокуратуры Орджоникидзевского районе Екатеринбурга с просьбой помочь инвалиду. Входной навес его дома в микрорайоне Уралмаш обрушился в марте из-за тяжести снега.

Ранее URA.RU сообщало, что глава Екатеринбурга Алексей Орлов заступился за ветерана, у которого мошенники похитили деньги. Также агентство рассказывало, что свердловские бизнесмены отремонтировали квартиру для 12-летней сироты-инвалида.

Работы выполнили за три дня Фото: личная страница Владимира Смирнова