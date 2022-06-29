Свердловский депутат починил навес в доме инвалида

Депутат Законодательного собрания Свердловской области Владимир Смирнов помог починить навес при в ходе в дом 72-летнего инвалида. Об этом Смирнов сообщили на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте».
«Починить или демонтировать навес в силу возраста и особенностей по здоровью пенсионер самостоятельно не смог. В течении трех дней выполнили все необходимы работы», — рассказал депутат.
К Смирнову обратились представители прокуратуры Орджоникидзевского районе Екатеринбурга с просьбой помочь инвалиду. Входной навес его дома в микрорайоне Уралмаш обрушился в марте из-за тяжести снега.
Ранее URA.RU сообщало, что глава Екатеринбурга Алексей Орлов заступился за ветерана, у которого мошенники похитили деньги. Также агентство рассказывало, что свердловские бизнесмены отремонтировали квартиру для 12-летней сироты-инвалида.
Работы выполнили за три дня
Фото: личная страница Владимира Смирнова
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Депутат Законодательного собрания Свердловской области Владимир Смирнов помог починить навес при в ходе в дом 72-летнего инвалида. Об этом Смирнов сообщили на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте». «Починить или демонтировать навес в силу возраста и особенностей по здоровью пенсионер самостоятельно не смог. В течении трех дней выполнили все необходимы работы», — рассказал депутат. К Смирнову обратились представители прокуратуры Орджоникидзевского районе Екатеринбурга с просьбой помочь инвалиду. Входной навес его дома в микрорайоне Уралмаш обрушился в марте из-за тяжести снега. Ранее URA.RU сообщало, что глава Екатеринбурга Алексей Орлов заступился за ветерана, у которого мошенники похитили деньги. Также агентство рассказывало, что свердловские бизнесмены отремонтировали квартиру для 12-летней сироты-инвалида.