29 июня 2022

Свердловский депутат починил навес в доме инвалида

© Служба новостей «URA.RU»
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Депутат Владимир Смирнов помог пенсионеру-инвалиду починить навес в его доме Фото:

Депутат Законодательного собрания Свердловской области Владимир Смирнов помог починить навес при в ходе в дом 72-летнего инвалида. Об этом Смирнов сообщили на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте».

«Починить или демонтировать навес в силу возраста и особенностей по здоровью пенсионер самостоятельно не смог. В течении трех дней выполнили все необходимы работы», — рассказал депутат.

К Смирнову обратились представители прокуратуры Орджоникидзевского районе Екатеринбурга с просьбой помочь инвалиду. Входной навес его дома в микрорайоне Уралмаш обрушился в марте из-за тяжести снега.

Ранее URA.RU сообщало, что глава Екатеринбурга Алексей Орлов заступился за ветерана, у которого мошенники похитили деньги. Также агентство рассказывало, что свердловские бизнесмены отремонтировали квартиру для 12-летней сироты-инвалида.

Работы выполнили за три дня
Фото:

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Депутат Законодательного собрания Свердловской области Владимир Смирнов помог починить навес при в ходе в дом 72-летнего инвалида. Об этом Смирнов сообщили на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте». «Починить или демонтировать навес в силу возраста и особенностей по здоровью пенсионер самостоятельно не смог. В течении трех дней выполнили все необходимы работы», — рассказал депутат. К Смирнову обратились представители прокуратуры Орджоникидзевского районе Екатеринбурга с просьбой помочь инвалиду. Входной навес его дома в микрорайоне Уралмаш обрушился в марте из-за тяжести снега. Ранее URA.RU сообщало, что глава Екатеринбурга Алексей Орлов заступился за ветерана, у которого мошенники похитили деньги. Также агентство рассказывало, что свердловские бизнесмены отремонтировали квартиру для 12-летней сироты-инвалида.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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