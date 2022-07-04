В Каменск-Уральском перекрасили фонтан, напоминавший флаг Украины. Фото

04 июля 2022 в 16:08 Размер текста - 17 +

Теперь фонтан в Каменск-Уральском стал голубо-синим Фото: Денис Моргунов © URA.RU В городе Каменск-Уральский (Свердловская область) перекрасили фонтан, в котором расцветка напоминала украинский флаг. Фото появилось в сообществе «Подслушано Каменск-Уральский» в социальной сети «ВКонтакте». «Был яркий красивый фонтан. Такая двойная расцветка, можно сказать, его спасала, напоминая небо и солнце, она была его фишкой. Но нет, превратили в какое-то неприглядное убожество», — возмущается в комментариях к посту пользователь под именем Сергей Р. Другая подписчица паблика Марина Р. написала, что, по ее предположениям, людям некуда было девать деньги, поэтому они решили заняться покраской. Кто-то посчитал, что фонтан можно было бы оформить в теплые оттенки, другие придерживаются мнения, что желтый и синий и до этого хорошо сочетались между собой. URA.RU попыталось связаться с администрацией города, однако на звонок корреспондента никто не ответил, в связи с этим был отправлен письменный запрос. Ответа на момент публикации новости не поступало. Ранее в Екатеринбурге решили закрасить мурал с изображением полководца и великого князя киевского и владимирского Александра Невского. Граффити находится на улице 8 марта, 13. Однако оно появилось там незаконно — фестиваль STENOGRAFFIA в 2021 году должен был рисовать здесь архитектурные иллюзии в духе советского модернизма, но сроки реализации проекта были перенесены на 2022 год из-за технических неполадок. Так фонтан выглядел до своего преображения Фото: «Подслушано Каменск-Уральский» …а так после Фото: «Подслушано Каменск-Уральский» Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

В городе Каменск-Уральский (Свердловская область) перекрасили фонтан, в котором расцветка напоминала украинский флаг. Фото появилось в сообществе «Подслушано Каменск-Уральский» в социальной сети «ВКонтакте». «Был яркий красивый фонтан. Такая двойная расцветка, можно сказать, его спасала, напоминая небо и солнце, она была его фишкой. Но нет, превратили в какое-то неприглядное убожество», — возмущается в комментариях к посту пользователь под именем Сергей Р. Другая подписчица паблика Марина Р. написала, что, по ее предположениям, людям некуда было девать деньги, поэтому они решили заняться покраской. Кто-то посчитал, что фонтан можно было бы оформить в теплые оттенки, другие придерживаются мнения, что желтый и синий и до этого хорошо сочетались между собой. URA.RU попыталось связаться с администрацией города, однако на звонок корреспондента никто не ответил, в связи с этим был отправлен письменный запрос. Ответа на момент публикации новости не поступало. Ранее в Екатеринбурге решили закрасить мурал с изображением полководца и великого князя киевского и владимирского Александра Невского. Граффити находится на улице 8 марта, 13. Однако оно появилось там незаконно — фестиваль STENOGRAFFIA в 2021 году должен был рисовать здесь архитектурные иллюзии в духе советского модернизма, но сроки реализации проекта были перенесены на 2022 год из-за технических неполадок.