03 июля 2022

На пермской трассе погибли четыре человека

© Служба новостей «URA.RU»
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Агитпоезд РЖД по безопасности на железнодорожных переездах. Екатеринбург, дтп, разбитая машина, металлолом, авария
Среди погибших — водитель и три пассажира легковушки Фото:

На трассе Воткинск (Удмуртия) — Чайковский (Пермский край) произошло смертельное ДТП. В результате столкновения легкового автомобиля и грузовика погибло четыре человека. Еще двое госпитализированы, сообщается в группе «Поисково-спасательной службы Удмуртии» во «ВКонтакте».

«На автомобильной дороге Воткинск — Чайковскоий произошло столкновение легкового автомобиля (Митсубиси Дион) с грузовым автомобилем (ГАЗ 3307). В результате дорожно-транспортного происшествия 4 человека погибли», — сообщается в группе.

Среди погибших — водитель легковушки и три пассажира. Спасатели госпитализировали водителя грузовика и ребенка из Митсубиси. На месте работают сотрудники ГАИ, устанавливаются причины ДТП.

Ранее в Пермском крае фура снесла рабочего, наносивших разметку. Грузовик на трассе Пермь — Екатеринбург столкнулся с Газелью и Митсубиси. Последнюю отбросило на рабочего, выполнявшего дорожные работы.

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На трассе Воткинск (Удмуртия) — Чайковский (Пермский край) произошло смертельное ДТП. В результате столкновения легкового автомобиля и грузовика погибло четыре человека. Еще двое госпитализированы, сообщается в группе «Поисково-спасательной службы Удмуртии» во «ВКонтакте». «На автомобильной дороге Воткинск — Чайковскоий произошло столкновение легкового автомобиля (Митсубиси Дион) с грузовым автомобилем (ГАЗ 3307). В результате дорожно-транспортного происшествия 4 человека погибли», — сообщается в группе. Среди погибших — водитель легковушки и три пассажира. Спасатели госпитализировали водителя грузовика и ребенка из Митсубиси. На месте работают сотрудники ГАИ, устанавливаются причины ДТП. Ранее в Пермском крае фура снесла рабочего, наносивших разметку. Грузовик на трассе Пермь — Екатеринбург столкнулся с Газелью и Митсубиси. Последнюю отбросило на рабочего, выполнявшего дорожные работы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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