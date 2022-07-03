На пермской трассе погибли четыре человека

Среди погибших — водитель и три пассажира легковушки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На трассе Воткинск (Удмуртия) — Чайковский (Пермский край) произошло смертельное ДТП. В результате столкновения легкового автомобиля и грузовика погибло четыре человека. Еще двое госпитализированы, сообщается в группе «Поисково-спасательной службы Удмуртии» во «ВКонтакте».

«На автомобильной дороге Воткинск — Чайковскоий произошло столкновение легкового автомобиля (Митсубиси Дион) с грузовым автомобилем (ГАЗ 3307). В результате дорожно-транспортного происшествия 4 человека погибли», — сообщается в группе.

Среди погибших — водитель легковушки и три пассажира. Спасатели госпитализировали водителя грузовика и ребенка из Митсубиси. На месте работают сотрудники ГАИ, устанавливаются причины ДТП.

Ранее в Пермском крае фура снесла рабочего, наносивших разметку. Грузовик на трассе Пермь — Екатеринбург столкнулся с Газелью и Митсубиси. Последнюю отбросило на рабочего, выполнявшего дорожные работы.