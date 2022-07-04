В водоемах Подмосковья появились двухметровые черви

04 июля 2022 в 20:33 Размер текста - 17 +

Данные разновидности червей не опасны для человека Фото: Александр Елизаров © URA.RU В водоемах Московской области местные жители начали встречать длинных и тонких червей, достигающих до двух метров в длину. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня». В пресс-службе Министерства экологии и природопользования региона поспешили заверить, что они не опасны для человека. «Важно отметить, что поскольку черви являются частью экосистемы, брать их в руки, выносить на берег или убивать не следует: поводов для беспокойства нет», — пояснил министр ведомства Тихон Фирсов. Разновидности данных червей носят название «черви-волосатики», или же «нематоморфы». Они живут в пресной воде и любят сбиваться в кучи в канавах. В связи с этим, зачастую можно увидеть именно клубки из переплетенных червей. Они не кусаются и не откладывают личинки внутри человека или животного. Ранее в подмосковном городе Солнечногорск местные жители обнаружили в сугробах сотни необычных насекомых. Одна из местных жительниц рассказал об этом в социальных сетях. Насекомые оказались абсолютно безопасны для человека. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

В водоемах Московской области местные жители начали встречать длинных и тонких червей, достигающих до двух метров в длину. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня». В пресс-службе Министерства экологии и природопользования региона поспешили заверить, что они не опасны для человека. «Важно отметить, что поскольку черви являются частью экосистемы, брать их в руки, выносить на берег или убивать не следует: поводов для беспокойства нет», — пояснил министр ведомства Тихон Фирсов. Разновидности данных червей носят название «черви-волосатики», или же «нематоморфы». Они живут в пресной воде и любят сбиваться в кучи в канавах. В связи с этим, зачастую можно увидеть именно клубки из переплетенных червей. Они не кусаются и не откладывают личинки внутри человека или животного. Ранее в подмосковном городе Солнечногорск местные жители обнаружили в сугробах сотни необычных насекомых. Одна из местных жительниц рассказал об этом в социальных сетях. Насекомые оказались абсолютно безопасны для человека.