В Подмосковье в сугробах обнаружили необычных насекомых

Местные жители нашли в сугробах сотни снежных блох Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В подмосковном городе Солнечногорск местные жители обнаружили в сугробах сотни необычных насекомых. Одна из местных жительниц рассказал об этом в социальных сетях.

«У нас в лесу бум снежных блох (глетчерных блох). Они питаются растительными остатками и частицами почвы. Животные и люди их не интересуют, в домах они жить не могут, погибают при температуре выше плюс 12 градусов. В общем, ничего страшного. При температуре ниже минус 10 они заснут, а весной зароются поглубже в грунт», — передает слова женщины «Подмосковье сегодня».

Как отметил ведущий научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН Олег Горбунов, насекомые абсолютно безопасны для человека. «Никакой опасности для человека и животных они действительно не представляют, потому что не кусаются. Блохами их назвали лишь потому, что они прыгают», — рассказал Горбунов.