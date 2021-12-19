В Подмосковье в сугробах обнаружили необычных насекомых

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Клипарт. Екатеринбург, сугроб
Местные жители нашли в сугробах сотни снежных блох Фото:

В подмосковном городе Солнечногорск местные жители обнаружили в сугробах сотни необычных насекомых. Одна из местных жительниц рассказал об этом в социальных сетях.

«У нас в лесу бум снежных блох (глетчерных блох). Они питаются растительными остатками и частицами почвы. Животные и люди их не интересуют, в домах они жить не могут, погибают при температуре выше плюс 12 градусов. В общем, ничего страшного. При температуре ниже минус 10 они заснут, а весной зароются поглубже в грунт», — передает слова женщины «Подмосковье сегодня».

Как отметил ведущий научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН Олег Горбунов, насекомые абсолютно безопасны для человека. «Никакой опасности для человека и животных они действительно не представляют, потому что не кусаются. Блохами их назвали лишь потому, что они прыгают», — рассказал Горбунов.

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В подмосковном городе Солнечногорск местные жители обнаружили в сугробах сотни необычных насекомых. Одна из местных жительниц рассказал об этом в социальных сетях. «У нас в лесу бум снежных блох (глетчерных блох). Они питаются растительными остатками и частицами почвы. Животные и люди их не интересуют, в домах они жить не могут, погибают при температуре выше плюс 12 градусов. В общем, ничего страшного. При температуре ниже минус 10 они заснут, а весной зароются поглубже в грунт», — передает слова женщины «Подмосковье сегодня». Как отметил ведущий научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН Олег Горбунов, насекомые абсолютно безопасны для человека. «Никакой опасности для человека и животных они действительно не представляют, потому что не кусаются. Блохами их назвали лишь потому, что они прыгают», — рассказал Горбунов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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