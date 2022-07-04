Пермской компании грозит потеря Кунгурской ледяной пещеры

Эксплуатанта Кунгурской ледяной пещеры могут лишить права на пользования недрами Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Компания «Сталагмит-Экскурс» может лишиться лицензии на право эксплуатации Кунгурской ледяной пещеры. Об этом URA.RU сообщил источник в структурах правительства Прикамья. Решение должен принять Росприроднадзор, пояснил источник.

«По результатам проведенного Западно-Уральским межрегиональное управление управлением контрольного мероприятия в Росприроднадзора направлены материалы для рассмотрения вопроса об инициировании процедуры досрочного прекращения, приостановления или ограничения права пользования недрами [Кунгурской ледяной пещеры]», — говорится в ответе за подписью и. о. руководителя управления Георгия Чернова (имеется в распоряжении URA.RU).

Ранее нарушения в деятельности эксплуатанта пещеры выявила Пермская межрайонная природоохранная прокуратура. Было остановлено, что, пещеру посещало большее число туристов, чем было установлено техническими нормами.

Кроме того, «Сталагмит-Экскурс» не производило расчеты теплового баланса пещеры, не разработало регламент ее искусственного проветривания. По итогам проверки юрлицо было привлечено к административной ответственности и оштрафовано на сумму 300 тыс рублей.

URA.RU также рассказывало, что обеспокоенность состоянием Кунгурской ледяной пещеры и ее окрестностей высказали представители Русского географического общества. Они отмечали, что природный памятник посещает слишком много туристов, которые наносят урон особо охраняемой территории.

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