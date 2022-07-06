Россия продолжает специальную операцию на Украине
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев больше не рассчитывает на авиацию НАТО, под Харьковом погибла модель из Бразилии, которая стала снайпером ВСУ. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 6 июля.
- Владимир Зеленский заявил, что Украина потеряла надежду на поставки западной авиации. Однако, по словам Зеленского, Киев все еще ждет поставок систем ПВО;
- Бразильская модель Талита ду Валье, которая стала снайпером ВСУ, погибла под Харьковом. Вместе с ней погиб бывший бразильский военный Дуглас Буриго;
- В штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что ВСУ обстреляли Макеевку. В результате обстрела погибли двое детей, еще трое ранены. По данным теробороны, только за последние два дня в результате обстрелов ВСУ в ДНР погибли минимум пять детей;
- ВКС РФ уничтожили две американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Также были ликвидированы два склада с боеприпасами для РСЗО;
- После обстрелов ВСУ в Кировском районе Донецка загорелась нефтебаза. На данный момент пожар продолжается.
Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Глава государства заявил, что это вынужденное решение. Путин отметил, что растущие угрозы жителям Донбасса и России не оставили шансов решить конфликт мирным путем. Президент уверял, что оккупация Украины не является целью России.
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