Родня героев спецоперации правит уличных художников Екатеринбурга

08 июля 2022 в 01:49 Размер текста - 17 +

Родственники и друзья героев обратились к художникам, которые рисуют портреты Фото: telegram-канал «Свет Екатеринбург» Родственники и друзья свердловчан-героев спецоперации РФ на Украине вышли на связь с художниками, которые рисуют муралы с их изображениями. Как рассказал URA.RU один из организаторов патриотической акции, цель вмешательства благая: близкие военных помогают добиться максимального сходства с реальными портретами. «На связь с ребятами-художниками, которые рисуют муралы (огромные портреты на уличных поверхностях — прим. URA.RU) вышли друзья и родственники [военнослужащих]. Чтобы где-то помочь, подсказать. Показывают фотографии, сделанные при жизни», — поделился собеседник. Как писало URA.RU, один мурал в Екатеринбурге уже появился — на здании администрации Верх-Исетского района. На нем изображен рядовой инженерных войск РФ Андрей Хасанов, уроженец Полевского. В самом начале спецоперации его подразделение обнаружило диверсионную группу украинских войск, готовящую провокацию в отношении ВС РФ. Российские военнослужащие, несмотря на численное превосходство противника, вступили в бой. Сам Хасанов пробрался в тыл противника и заминировал бронетехнику. В ходе боя было уничтожено четыре единицы военной техники и более 10 противников. Хасанов награжден медалью Суворова. Он жив и даже отреагировал на мурал в соцсетях. Двое других военных, которых решила увековечить мэрия, погибли. Это старшина Анатолий Моргун (его портрет появится на здании администрации Чкаловского района) и замкомандира авиаполка Олег Червов (проспект Космонавтов, 17). Оба посмертно были награждены Орденом Мужества. Россия проводит на территории Украины специальную операцию по демилитаризации и денацификации. Президент РФ Владимир Путин заявил, что операция проводится вынужденно и призвана защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Родственники и друзья свердловчан-героев спецоперации РФ на Украине вышли на связь с художниками, которые рисуют муралы с их изображениями. Как рассказал URA.RU один из организаторов патриотической акции, цель вмешательства благая: близкие военных помогают добиться максимального сходства с реальными портретами. «На связь с ребятами-художниками, которые рисуют муралы (огромные портреты на уличных поверхностях — прим. URA.RU) вышли друзья и родственники [военнослужащих]. Чтобы где-то помочь, подсказать. Показывают фотографии, сделанные при жизни», — поделился собеседник. Как писало URA.RU, один мурал в Екатеринбурге уже появился — на здании администрации Верх-Исетского района. На нем изображен рядовой инженерных войск РФ Андрей Хасанов, уроженец Полевского. В самом начале спецоперации его подразделение обнаружило диверсионную группу украинских войск, готовящую провокацию в отношении ВС РФ. Российские военнослужащие, несмотря на численное превосходство противника, вступили в бой. Сам Хасанов пробрался в тыл противника и заминировал бронетехнику. В ходе боя было уничтожено четыре единицы военной техники и более 10 противников. Хасанов награжден медалью Суворова. Он жив и даже отреагировал на мурал в соцсетях. Двое других военных, которых решила увековечить мэрия, погибли. Это старшина Анатолий Моргун (его портрет появится на здании администрации Чкаловского района) и замкомандира авиаполка Олег Червов (проспект Космонавтов, 17). Оба посмертно были награждены Орденом Мужества. Россия проводит на территории Украины специальную операцию по демилитаризации и денацификации. Президент РФ Владимир Путин заявил, что операция проводится вынужденно и призвана защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида.