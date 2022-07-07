В Нижнем Тагиле детям запретили танцевать под иностранную музыку 08 июля 2022 в 12:37 Размер текста - 17 + Детям в Нижнем Тагиле запретили выступать на концерте в День семьи под иностранную музыку Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Нижнем Тагиле (Свердловская область) детским творческим коллективам запретили выступать под иностранную музыку на Дне любви, семьи и верности. Руководство местного дворца культуры «Юбилейный» аргументировало запрет тем, что праздник является православным. «Праздник православный, отмечается день памяти святых Петра и Февронии. Именно поэтому подбираются определенные номера и определенная музыка, чтобы соответствовать тематике», — рассказала и. о. директора Евгения Главатских изданию «ТагилСити». Родители детей к данному запрету отнеслись негативно. «Дети готовились к концерту, занимались в каникулы. А оказалось, что им запретили танец под иностранную музыку», — сетует родитель. Праздничное мероприятие в городе пройдет 8 июля в 15:00. Ранее в гимназии №9 в Екатеринбурге выпускникам запретили исполнять песни певицы Земфиры и группы «Мумий Тролль». Руководство школы мотивировало это тем, что в песнях «Владивосток 2000» и «До свиданья, мой любимый город» есть слова «граната», «убивают» и «стреляют». Тогда губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заступился за школьников. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» . В Нижнем Тагиле (Свердловская область) детским творческим коллективам запретили выступать под иностранную музыку на Дне любви, семьи и верности. Руководство местного дворца культуры «Юбилейный» аргументировало запрет тем, что праздник является православным. «Праздник православный, отмечается день памяти святых Петра и Февронии. Именно поэтому подбираются определенные номера и определенная музыка, чтобы соответствовать тематике», — рассказала и. о. директора Евгения Главатских изданию «ТагилСити». Родители детей к данному запрету отнеслись негативно. «Дети готовились к концерту, занимались в каникулы. А оказалось, что им запретили танец под иностранную музыку», — сетует родитель. Праздничное мероприятие в городе пройдет 8 июля в 15:00. Ранее в гимназии №9 в Екатеринбурге выпускникам запретили исполнять песни певицы Земфиры и группы «Мумий Тролль». Руководство школы мотивировало это тем, что в песнях «Владивосток 2000» и «До свиданья, мой любимый город» есть слова «граната», «убивают» и «стреляют». Тогда губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заступился за школьников. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям